Son dakika! İBB'de Terör ve yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu gözaltına alındı

Son dakika! İBB'de yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu ve Ongun hakkında gözaltı kararı... İşte, önemli detaylar...

Son dakika! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde İBB Başkanı İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde İBB Başkanı İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

Ongun kendisiyle ilgili gözaltı bilgisini X hesabından duyurdu.

GÖZALTI KARARI VERİLEN EKREM İMAMOĞLU VE DİĞER İSİMLERİN EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer isimlerin evlerinde arama faaliyetleri yürütüyor.

İMAMOĞLU'NUN KAMPANYASINI YÜRÜTEN İSİM HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gözaltı kararı verilen isimlerin arasında İmamoğlu'nun kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın da olduğu bildiriliyor.

YOLSUZLUK VE PKK-CHP ARASINDAKİ KENT UZLAŞISI

100'ün üstünde kişi için gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK-CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.