Son dakika hava durumu raporu: Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Mart 2025 il il hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege’de fırtına; Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 6 ila 8; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah doğusu yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.