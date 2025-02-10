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CHP'nin 2023 yılındaki kurultayına para karşılığı oy kullandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı!

Son dakika! CHP'nin kurultayına soruşturma: CH'nin 2023 yılında yapılan seçimlerde para karşılığı oy kullandırıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kılıçtaroğlun' ve Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP'nin 2023 yılındaki kurultayına para karşılığı oy kullandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı!
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Son dakika! CHP'nin kurultayına soruşturma: CHP'nin 2023 yılında yapılan seçimlerde para karşılığı oy kullandırıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kılıçtaroğlu ve Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında yapılan olağan kurultayı ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlattı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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