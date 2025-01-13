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Son dakika! CHP'li 2 belediye başkanı gözaltına alındı!

Son dakika: İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! CHP'li 2 belediye başkanı gözaltına alındı!
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Son dakika:İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

Son dakika! CHP'li 2 belediye başkanı gözaltına alındı!

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! CHP'li 2 belediye başkanı gözaltına alındı!

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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