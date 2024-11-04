Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu