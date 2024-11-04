Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde batısı pus yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde pus yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis de zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 6 ila 8, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.