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Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu

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Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu
Haftanın ilk günü mesainin başlangıcı olan Pazartesi günü evden çıkacaklar hava durumu raporunu okumadan çıkmasın. Peki bugün hava durumu nasıl olacak yağmur yağacak mı sıcaklıklar ne kadar olacak? İşte 4 Kasım 2024 Pazartesi bölgelerimizde, illerimizde ve denizlerimizde hava durumu.
Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika bugün hava durumu tahminleri! Bugün hava durumu nasıl olacak? 4 Kasım 2024 Pazartesi hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde batısı pus yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde pus yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis de zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 6 ila 8, akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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