Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı. İşte, haberle detaylar...
Tekirdağ'da sokak ortasında araca bindirilerek kaçırılan 32 yaşındaki genç kadın, İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.
Çerkezköy ilçesinde yaşayan V.A., evlenmek istediği S. T.'yi ailesiyle istemeye gitti. A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine S. T.'yi kaçırmaya karar verdi. V.A.'nın yengesi S.A., geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen S.T.'nin önünü kesti.
S.A., S.T. ile konuşurken V.A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. S.A., kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen V.A.'nın ağabeyi M.A. da S.T.'yi zorla araca bindirdi.
Araç hızla uzaklaşırken, S.T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İncelemede, V.A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.
andarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. S. A., jandarmadaki işlemlerinin ardından pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), S. T.'yi kaçıranlara yönelik İstanbul'da düzenlediği 2'nci operasyonda önce M.A.B. ile M.A.'yı yakaladı.
B. ile A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Jandarma tarafından, devam eden operasyonlarda kaçırılan S.T. kurtarılıp, olayı azmettirdiği belirtilen V.A. ile İ. A. da yakalanıp gözaltına alındı.
Çerkezköy'e getirilen S.T., ailesine teslim edildi. Gözaltındaki V.A. ile İ.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)