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Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı

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Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı
Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı. İşte, haberle detaylar...
Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 1 111

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı. İşte, haberle detaylar...

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 2 211

Tekirdağ'da sokak ortasında araca bindirilerek kaçırılan 32 yaşındaki genç kadın, İstanbul'da jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 3 311

Çerkezköy ilçesinde yaşayan V.A., evlenmek istediği S. T.'yi ailesiyle istemeye gitti. A., kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine S. T.'yi kaçırmaya karar verdi. V.A.'nın yengesi S.A., geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen S.T.'nin önünü kesti.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 4 411

S.A., S.T. ile konuşurken V.A., kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. S.A., kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen V.A.'nın ağabeyi M.A. da S.T.'yi zorla araca bindirdi.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 5 511

Araç hızla uzaklaşırken, S.T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 6 611

İncelemede, V.A. ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 7 711

andarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. S. A., jandarmadaki işlemlerinin ardından pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 8 811

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), S. T.'yi kaçıranlara yönelik İstanbul'da düzenlediği 2'nci operasyonda önce M.A.B. ile M.A.'yı yakaladı.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 9 911

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), S. T.'yi kaçıranlara yönelik İstanbul'da düzenlediği 2'nci operasyonda önce M.A.B. ile M.A.'yı yakaladı.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 10 1011

B. ile A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı 11 1111

Jandarma tarafından, devam eden operasyonlarda kaçırılan S.T. kurtarılıp, olayı azmettirdiği belirtilen V.A. ile İ. A. da yakalanıp gözaltına alındı.

Çerkezköy'e getirilen S.T., ailesine teslim edildi. Gözaltındaki V.A. ile İ.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

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