Sokak ortasında zorla arabaya bindirip kaçırmışlardı: Genç kadın jandarma operasyonuyla kurtarıldı

Jandarma tarafından, devam eden operasyonlarda kaçırılan S.T. kurtarılıp, olayı azmettirdiği belirtilen V.A. ile İ. A. da yakalanıp gözaltına alındı.

Çerkezköy'e getirilen S.T., ailesine teslim edildi. Gözaltındaki V.A. ile İ.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)