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Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı

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Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı
Ağort damarının yırtılması sonucu geçirdiği kalp krizi ile 18 gündür tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili, TBMM Başkan vekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, yoğun katılımın olduğu cenaze töreni ile ebediyete uğurlandı.
Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 1 117

SON DAKİKA: Türk siyasetine özellikle son dönemdeki DEM Parti İmralı heyetindeki rolüyle damga vuran TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 2 217

SON DAKİKA: Türk siyasetine özellikle son dönemdeki DEM Parti İmralı heyetindeki rolüyle damga vuran TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 3 317

Ameliyat sonrasında kalbi iki kez duran Önder, 18 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Bu süreçte doktorları ve kaldığı hastane rutin bir şekilde basın mensuplarını ve kamuoyunu Önder'in sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Kamuoyu siyasetçi ve sanatçı Önder'in sağlık durumunu yakından takip etti.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 4 417

18 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

20 Nisan’da hastaneden yapılan açıklamada, kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı belirtildi. Ancak 28 Nisan’da nörolojik tablonun bozulduğu ve hayati tehlikesinin arttığı duyuruldu.

Tedavisinin 18. gününde saat 16:10’da Sırrı Süreyya Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 5 517

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze programı, DEM Parti ve kızı Ceren Önder Kandemir tarafından açıklandı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 6 617

İLK TÖREN AKM'DE YAPILDI

Sırrı Süreyya Önder için ilk tören, saat 10.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) başladı. Törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isimin katıldığı görüldü.

Katılımcılar töreni takip etmek üzere salondaki yerini aldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 7 717

TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILI HALDE GETİRİLDİ

Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu AKM'deki kürsüye getirildiği sırada salonda bulunan herkes ayağa kalkarak alkış tuttu. Önder'in tabutuna yakınları ve sevenleri tarafından çiçekler bırakıldı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 8 817

SEVDİĞİ TÜRKÜ ÇALINDI

Törende Sırrı Süreyya Önder'in sevdiği "Allı Turnam Bizim Ele Varırsan" türküsünün çaldığı sırada sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 9 917

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Önder'in tabutunun kürsüye konulmasının ardından kızı da kürsüye geldi. Amcası ile birlikte tabutun yanına gelen Ceren Önder Kandemir, babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, törende duygu dolu bir konuşma yaptı. Kandemir, "Ben ne zaman bir şey yazsam, babama telefonda sesli okurdum. Onunla tek bir kişi gibiydik. Şimdi ona sesli okuyorum" diyerek babasına yazdığı duygu dolu mektubu okudu. O anlarda Sırrı Süreyya Önder'in yakın arkadaşı Pervin Buldan gözyaşlarına boğuldu. Tüm salon Kandemir'in mektubunu gözyaşları içinde dinledi.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 10 1017

Önder'in kızının sözleri şu şekilde;

"Baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce duymadığım bir şeyi senden duyma ihtimalinin kaybolduğu, mavrasız. Seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın cümbüşün, udun sesi, ezbere okuduğun şiirler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kimseye gücenmemen, kalp kırpmadan daha çok korkman birinin onurunu kırmaktan. Ben babalığına çok doydum. Verdiğin tek bana değil, oğluma ve onun çocuğuna yeter. Dostluğuna doyamadım. İki haftada ne olacak demene kızmak istiyorum; açlık grevlerine, işkencelere... Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Gidecek yolu olmayan, amacı olmayan bir babayı istemezsin demişsin. Sana öfke duyanlar için yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi diyordun. Yoksulluk ve yoksunlukla geçen ömründe öfkeni nereye kaldırdın? Bir tek kalbine... Bir tek mülk edinmeden, kimseden bir şey istemedin, borçsun ve harçsın onurunu beslediğin dünyadan gidiyorsun baba. Sana doyuncana sevgi verebildim. Doyuncana öptüm, kokladım. Tüm renkler senin olsun. Sen orada da dostlarını bulursun. Artık dinlen turna kuşum, çocuklara seni anlatacağız. Şakalarını taklit etmeye çalışacağız. Artık mücadele etmenin zorunda olmadığının huzuru var. Bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor; Cano'nun düğününü görmeden gitmeyeceğim. Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması canını yakıyordu. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın."

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 11 1117

AKM ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Sırrı Süreyya Önder için ilk töreninin düzenlendiği Taksim'deki AKM'nin önünde yoğun bir kalabalık oluştu. Halk, Türk siyasetine damga vuran ismi uğurlamak için AKM önünde toplandı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 12 1217

CENAZE PROGRAMI

Önder'in, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 13 1317

ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Sabah saatlerinde AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu.

Cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 14 1417

Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.

Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 15 1517

CENAZEYE KATILAN KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlandığı Levent'teki Barbaros Camii avlusundaki yoğun kalabalık dikkat çekiyor. Camii dışında Çevik Kuvvet ekipleri yoğun güvenlik alındı. Camii dışına konulan bariyerler dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 16 1617

NUMAN KURTULMUŞ DA CENAZEYE KATILDI

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer siyasiler, sanatçı İbrahim Tatlıses, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı 17 1717

TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, taziye ziyaretleri Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Taziye ziyaretlerini Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan birlikte kabul etti.

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