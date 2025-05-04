Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı

Önder'in kızının sözleri şu şekilde;

"Baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi, ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce duymadığım bir şeyi senden duyma ihtimalinin kaybolduğu, mavrasız. Seni kaybetmekten korktum. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın cümbüşün, udun sesi, ezbere okuduğun şiirler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, kimseye gücenmemen, kalp kırpmadan daha çok korkman birinin onurunu kırmaktan. Ben babalığına çok doydum. Verdiğin tek bana değil, oğluma ve onun çocuğuna yeter. Dostluğuna doyamadım. İki haftada ne olacak demene kızmak istiyorum; açlık grevlerine, işkencelere... Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Gidecek yolu olmayan, amacı olmayan bir babayı istemezsin demişsin. Sana öfke duyanlar için yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi diyordun. Yoksulluk ve yoksunlukla geçen ömründe öfkeni nereye kaldırdın? Bir tek kalbine... Bir tek mülk edinmeden, kimseden bir şey istemedin, borçsun ve harçsın onurunu beslediğin dünyadan gidiyorsun baba. Sana doyuncana sevgi verebildim. Doyuncana öptüm, kokladım. Tüm renkler senin olsun. Sen orada da dostlarını bulursun. Artık dinlen turna kuşum, çocuklara seni anlatacağız. Şakalarını taklit etmeye çalışacağız. Artık mücadele etmenin zorunda olmadığının huzuru var. Bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor; Cano'nun düğününü görmeden gitmeyeceğim. Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması canını yakıyordu. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın."