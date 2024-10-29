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Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor

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Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor
Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. takımımızın altyapı takımları hafta sonu oynanan maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla yollarına devam ediyor.
Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor 1 16

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda sadece U-17 takımı rakibi ile berabere kalırken liderliği elden bırakmadı. Diğer kategorilerde 4 te 4 yapan Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. takımları şampiyonluk yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor 2 26

Pendikspor U-19 Takımı

TFF Elit Akademi B liginde yer alan Pendikspor U-19 Takımı bu hafta sonu ligin 11. hafta müsabakasında Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübünü 3-0 hükmen mağlup etti.

Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor 3 36

Pendikspor U-17 Takımı

TFF Bölgesel Gelişim Akademi liginde yer alan Pendikspor U-17 Takımı 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı rakibi Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 2-2 berabere kalmasına rağmen grubunda averajla liderliğini devam ettirdi.

Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor 4 46

Pendikspor U-16 Takımı

TFF Elit Akademi U-16 Gelişim liginde yer alan Pendikspor U-16 Takımı kendi sahasında karşılaştığı rakibi Sakaryaspor A. Ş. takımını 2-1 yenmeyi başardı ve averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe ile aynı puana sahip olarak zirve takibini sürdürdü.

Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor 5 56

Pendikspor U-15 Takımı

TFF Elit Akademi U-15 Gelişim ligi 2.grupta yer alan Pendikspor U-15 Takımı ligin 4. haftasında evinde oynadığı rakibi Küçük çekmece Sinop Spor Kulübü U-15 takımını 2-0 yenerek ligde 4 maçta 4. galibiyetini alıp, rakiplerine gözdağı vererek Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Beşiktaş gibi takımların önünde liderliğini sürdürken grubun nağmağlup tek takımı olarak yoluna devam etti.

Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor 6 66

Pendikspor U-14 Takımı

TFF Elit Akademi U-14 Gelişim ligi 2.grupta yer alan Pendikspor U-14 Takımı ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibi Düzce Cam Düzcesporu 4-2 mağlup etmeyi başardı ve grubun puan kaybı yapmayan takımları olarak averajla lider olan Fenerbahçe A.Ş.yi takip etmeye devam etti.

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