Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda sadece U-17 takımı rakibi ile berabere kalırken liderliği elden bırakmadı. Diğer kategorilerde 4 te 4 yapan Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. takımları şampiyonluk yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyor.
TFF Elit Akademi B liginde yer alan Pendikspor U-19 Takımı bu hafta sonu ligin 11. hafta müsabakasında Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübünü 3-0 hükmen mağlup etti.
TFF Bölgesel Gelişim Akademi liginde yer alan Pendikspor U-17 Takımı 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı rakibi Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 2-2 berabere kalmasına rağmen grubunda averajla liderliğini devam ettirdi.
TFF Elit Akademi U-16 Gelişim liginde yer alan Pendikspor U-16 Takımı kendi sahasında karşılaştığı rakibi Sakaryaspor A. Ş. takımını 2-1 yenmeyi başardı ve averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe ile aynı puana sahip olarak zirve takibini sürdürdü.
TFF Elit Akademi U-15 Gelişim ligi 2.grupta yer alan Pendikspor U-15 Takımı ligin 4. haftasında evinde oynadığı rakibi Küçük çekmece Sinop Spor Kulübü U-15 takımını 2-0 yenerek ligde 4 maçta 4. galibiyetini alıp, rakiplerine gözdağı vererek Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Beşiktaş gibi takımların önünde liderliğini sürdürken grubun nağmağlup tek takımı olarak yoluna devam etti.
TFF Elit Akademi U-14 Gelişim ligi 2.grupta yer alan Pendikspor U-14 Takımı ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibi Düzce Cam Düzcesporu 4-2 mağlup etmeyi başardı ve grubun puan kaybı yapmayan takımları olarak averajla lider olan Fenerbahçe A.Ş.yi takip etmeye devam etti.