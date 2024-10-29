Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda sadece U-17 takımı rakibi ile berabere kalırken liderliği elden bırakmadı. Diğer kategorilerde 4 te 4 yapan Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. takımları şampiyonluk yolunda adım adım ilerlemeye devam ediyor.