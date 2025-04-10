Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı: 10 Nisan hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de fırtına; Van Gölü ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar batısı 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey batıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece 2,0 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, zamanla 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 1,00 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.