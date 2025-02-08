  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!

SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!

Yayınlanma:
SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!
SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! İşte, o önemli ayrıntılar...
SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! 1 16

Türkiye'de emeklilik sayısının 17 milyona yaklaşması nedeniyle SGK yeni bir denetim mekanizmasını kullanmaya başladı. Yapay zeka desteğiyle geriye dönük yapılan denetimlerde sahte sigortalılık ve usulsüzlükler araştırılıyor.

SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! 2 26

Türkiye'de emekli sayısının 17 milyona yaklaşması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) sahte sigortalılık ve istismar vakalarına karşı daha etkin bir mücadeleye yönlendirdi. SGK, yapay zeka teknolojisinin desteğiyle, emekli adaylarının ve eski emeklilerin çalışma hayatlarını inceleyerek, potansiyel usulsüzlükleri tespit etmeye başladı.

SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! 3 36

DENETİM VE TEBLİGAT SÜRECİ
Son dönemde SGK'nın denetim ekiplerinin sayısının artırılmasıyla birlikte, bu ekipler, şüpheli işlem tespit edilen emeklilere tebligatlar göndermeye başladı. Gönderilen tebligatlarda, emeklilere "şüpheli işlem" nedeniyle 3 iş günü içinde ilgili SGK müdürlüğüne ifade vermeleri gerektiği belirtiliyor. İfade vermeyen emeklilere, adli ve idari tedbirler uygulanacağı uyarısı yapılıyor.

SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! 4 46

YAPAY ZEKA VE GERİYE DÖNÜK İNCELEME
SGK'nın sahte sigortalılık başvurularını tespit etmek için yapay zekadan faydalanması, milyonlarca emekli adayı ve mevcut emekli maaşı alanların geriye dönük olarak incelenmesini sağlıyor. Bu incelemeler, emekli maaşlarının iptal edilmesine yol açabilir, çünkü tespit edilen usulsüzlük durumlarında, emeklilerin maaşları yasal faizleriyle geri alınabiliyor.

SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! 5 56

SAHTE SİGORTALILIK TESPİTİ VE CEZALAR
Sahte sigortalılık yapıldığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilebilecek ve bu kişilerin geçmişte aldıkları maaşlar da yasal faizleriyle geri ödenmesi istenecektir. SGK'nın ekipleri, şüpheli durumları incelemek amacıyla emeklilere bazen eski iş arkadaşlarıyla ilgili de sorular yöneltebiliyor. Verilen bilgilerin tutarsız olduğu tespit edilirse, emekli maaşı iptal edilebiliyor.

SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var! 6 66

YASAL FAİZLE GERİ ÖDEME ZORUNLULUĞU
Tespit edilen usulsüzlüklerin ardından, emeklinin aldığı maaşın geri alınmasıyla birlikte, yasal faizle ödeme yapılması zorunlu tutuluyor. Bu, emekliler için maddi bir yükümlülük doğuruyor ve ciddi yasal sonuçlar doğurabiliyor.

HABERE YORUM KAT