SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!

SAHTE SİGORTALILIK TESPİTİ VE CEZALAR

Sahte sigortalılık yapıldığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilebilecek ve bu kişilerin geçmişte aldıkları maaşlar da yasal faizleriyle geri ödenmesi istenecektir. SGK'nın ekipleri, şüpheli durumları incelemek amacıyla emeklilere bazen eski iş arkadaşlarıyla ilgili de sorular yöneltebiliyor. Verilen bilgilerin tutarsız olduğu tespit edilirse, emekli maaşı iptal edilebiliyor.