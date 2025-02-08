SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!

Türkiye'de emeklilik sayısının 17 milyona yaklaşması nedeniyle SGK yeni bir denetim mekanizmasını kullanmaya başladı. Yapay zeka desteğiyle geriye dönük yapılan denetimlerde sahte sigortalılık ve usulsüzlükler araştırılıyor.
Türkiye'de emekli sayısının 17 milyona yaklaşması, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) sahte sigortalılık ve istismar vakalarına karşı daha etkin bir mücadeleye yönlendirdi. SGK, yapay zeka teknolojisinin desteğiyle, emekli adaylarının ve eski emeklilerin çalışma hayatlarını inceleyerek, potansiyel usulsüzlükleri tespit etmeye başladı.
DENETİM VE TEBLİGAT SÜRECİSon dönemde SGK'nın denetim ekiplerinin sayısının artırılmasıyla birlikte, bu ekipler, şüpheli işlem tespit edilen emeklilere tebligatlar göndermeye başladı. Gönderilen tebligatlarda, emeklilere "şüpheli işlem" nedeniyle 3 iş günü içinde ilgili SGK müdürlüğüne ifade vermeleri gerektiği belirtiliyor. İfade vermeyen emeklilere, adli ve idari tedbirler uygulanacağı uyarısı yapılıyor.
YAPAY ZEKA VE GERİYE DÖNÜK İNCELEMESGK'nın sahte sigortalılık başvurularını tespit etmek için yapay zekadan faydalanması, milyonlarca emekli adayı ve mevcut emekli maaşı alanların geriye dönük olarak incelenmesini sağlıyor. Bu incelemeler, emekli maaşlarının iptal edilmesine yol açabilir, çünkü tespit edilen usulsüzlük durumlarında, emeklilerin maaşları yasal faizleriyle geri alınabiliyor.
SAHTE SİGORTALILIK TESPİTİ VE CEZALARSahte sigortalılık yapıldığı belirlenen emeklilerin maaşları kesilebilecek ve bu kişilerin geçmişte aldıkları maaşlar da yasal faizleriyle geri ödenmesi istenecektir. SGK'nın ekipleri, şüpheli durumları incelemek amacıyla emeklilere bazen eski iş arkadaşlarıyla ilgili de sorular yöneltebiliyor. Verilen bilgilerin tutarsız olduğu tespit edilirse, emekli maaşı iptal edilebiliyor.
YASAL FAİZLE GERİ ÖDEME ZORUNLULUĞUTespit edilen usulsüzlüklerin ardından, emeklinin aldığı maaşın geri alınmasıyla birlikte, yasal faizle ödeme yapılması zorunlu tutuluyor. Bu, emekliler için maddi bir yükümlülük doğuruyor ve ciddi yasal sonuçlar doğurabiliyor.