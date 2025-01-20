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SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor

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SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor
Asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasından sonra gözler bankaların emekli maaşlarına vereceği promosyonlarına çevrilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emekli promosyonlarına yönelik yeni protokol görüşmeleri başladığını duyurdu.
SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 1 110

Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 banka ile imzaladığı protokolle birlikte emekli promosyonlarında değişikliğe gitmişti.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 2 210

Aradan geçen sürede Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve emekli maaşlarında yaşanan artış, bankaların peş peşe kampanyalarda güncellemeye gitmesine neden oldu.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 3 310

Buna karşın kamu bankaları ve bazı özel bankalar, protokoldeki 12 bin liralık tavan promosyon uygulamasını sürdürürken, SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler yürütüldüğü ortaya çıktı.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 4 410

Tüm bankaların emekli promosyonları değişecek

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre; daha fazla emekli müşteriye sahip olmak için bankalar arasındaki promosyon rekabeti kızışmış durumda.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 5 510

Son zamlarla birlikte çok sayıda banka promosyonlarda ödeme tavanını 20-24 bin lira seviyelerine yükseltirken, son olarak seçim öncesinde 19 banka ile imzalanan SGK protokolünde de güncellemeye gidiliyor.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 6 610

Bankalar ile bir araya gelecek SGK’nın promosyon görüşmelerini mart başında tamamlaması bekleniyor. SGK, her yıl bankalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda maaş aralıklarına göre verilecek promosyon tutarlarını belirlemekte.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 7 710

Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayıp parasını alabilirken, bankalar inisiyatiflerine göre protokolün üzerinde ödeme yapabiliyor.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 8 810

Promosyon süresi dolmayan da başvurabilecek

Mart ayında zamlanması beklenen emekli promosyonlarına, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emekliler de başvurabilecek.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 9 910

2023 yılının Mart ayında güncellenen kampanyalara başvuran emekliler, yeni dönemde zamlanacak emekli promosyonlarına başvurmaları halinde yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı almayacak.

SGK açıklayacak! Emekli Promosyonunda yeni dönem! Tüm bankaların promosyonları değişiyor 10 1010

Ayrıca, son promosyon sözleşmesinin imzalandığı günden bugüne geçilen zaman da dikkate alınacak ve üç yıllık sözleşme yenilenmesi halinde bu sürenin de ücreti ilave olarak emeklinin hesabına aktarılacak.

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