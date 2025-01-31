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Serdar Ortaç, Hadise'ye isyan etti! "Kanıtlasın ben burada soyunacağım"

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Serdar Ortaç, Hadise'ye isyan etti! "Kanıtlasın ben burada soyunacağım"
Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılanan son dönemlerde hastalıklarıyla gündem olan şarkıcı Serdar Ortaç, son açıklamasıyla çok konuşuldu.
Serdar Ortaç, Hadise'ye isyan etti! "Kanıtlasın ben burada soyunacağım" 1 14

Geçtiğimiz günlerde "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılanan Serdar Ortaç, son dönemde hastalıklarıyla da gündemden düşmüyor. Yaptığı sosyal medya açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son açıklamasıyla çok konuşuldu.

Serdar Ortaç, Hadise'ye isyan etti! "Kanıtlasın ben burada soyunacağım" 2 24

HADİSE'YE KAFA TUTTU

Katıldığı programda Hadise'nin konserlerinden 10 milyon TL kazandığıyla ilgili çıkan haberler hakkında konuşan şarkıcı Ortaç, iddialı sözler sarf etti.

Serdar Ortaç, Hadise'ye isyan etti! "Kanıtlasın ben burada soyunacağım" 3 34

"10 MİLYONA ÇIKTIĞININ KANITI GELSİN..."

Ortaç, "Hadise'nin 10 milyona çıktığının kanıtı gelsin ben burada soyunacağım. 10 milyona çıktığının kanıtını istiyorum. Bankaya yatırılan paraları her şeyi gösterin bana... İmkansız o paralar yok." şeklinde konuştu.

Serdar Ortaç, Hadise'ye isyan etti! "Kanıtlasın ben burada soyunacağım" 4 44
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