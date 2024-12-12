Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı! 12 Aralık 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz’de fırtına; Akdeniz, Güney Ege’nin güneyi ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 gece saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle sabah saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m zamanla 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.