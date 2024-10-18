Sel ve Su baskınlarına dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle o bölgeyi uyardı! 18 Ekim 2024 hava durumu

DENİZLERDE HAVA HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m , Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, ilk saatlerde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, sabah saatlerinde Güney Ege'nin güneyi 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8 öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
KAYNAK: METEOROLOJİ