Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz’in açıkları, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı ile gece saatlerinde Batı Karadeniz geneli yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Kuzey Ege açıkları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah kuzeyi 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Batı Akdeniz’in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.