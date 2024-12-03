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  3. Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları

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Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda Ülke geneli parçalı çok bulutlu olup ak deniz ve ege bölgesi kuvvetli yağış uyarısında bulunarak Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını nedeniyle uyarılarda bulundu. İşte 3 Aralık 2024 Salı günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları.
Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa hariç bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu,

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve güneyi ile Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Eskişehir'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Sel, su baskınlarına dikkat! Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! 3 Aralık 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz’in açıkları, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı ile gece saatlerinde Batı Karadeniz geneli yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Kuzey Ege açıkları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah kuzeyi 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Batı Akdeniz’in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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