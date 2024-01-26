Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' demişti... Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatmıştı.

O soruşturma tamamlandı.

Sanık Ataklı'nın yayında kullandığı sözlere yer verilen iddianamede, bu sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

19 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanık Mustafa Can Ataklı'nın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ataklı, 19 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Peki Can Ataklı ne demişti?

12 askerin şehit olduğu terör saldırısında evladını kaybeden acılı babanın sözlerini eleştiren Can Ataklı, tepki çekmişti.

Elazığ’daki törende şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Gösterilen tepkinin ardından şehit babası, gazeteci Can Ataklı'nın hedefi olmuştu. Ataklı, yaptığı canlı yayında "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.