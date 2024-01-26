Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' demişti... Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

Youtube'daki bir videosunda şehit babasına "Kimsin lan kimsin?" diyen Can Ataklı için istenen ceza belli oldu. Ataklı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanıyor..

YAYINLAMA
Google News
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' demişti... Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatmıştı.

O soruşturma tamamlandı.

Sanık Ataklı'nın yayında kullandığı sözlere yer verilen iddianamede, bu sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

19 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sanık Mustafa Can Ataklı'nın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ataklı, 19 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Peki Can Ataklı ne demişti?

12 askerin şehit olduğu terör saldırısında evladını kaybeden acılı babanın sözlerini eleştiren Can Ataklı, tepki çekmişti.

Elazığ’daki törende şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Gösterilen tepkinin ardından şehit babası, gazeteci Can Ataklı'nın hedefi olmuştu. Ataklı, yaptığı canlı yayında "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türk vatandaşlarından tepki! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin galeri katını gezmek 25 euro!
Türk vatandaşlarından tepki! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin galeri katını gezmek 25 euro!
Hırsızlardan bıkan ev sahibinden ilginç önlem! Evin giriş kapasına betondan duvar ördü
Hırsızlardan bıkan ev sahibinden ilginç önlem! Evin giriş kapasına betondan duvar ördü
Jandarma denetim gerçekleştirdi, aman dikkat: Bu bitkileri koparmanın cezası tam 245 bin 315 Lira
Jandarma denetim gerçekleştirdi, aman dikkat: Bu bitkileri koparmanın cezası tam 245 bin 315 Lira
Türk Donanması’nda tarihi gün... Mavi Vatan artık onlara emanet, hepsi bir bir Yalova'dan suya indirildi
Türk Donanması’nda tarihi gün... Mavi Vatan artık onlara emanet, hepsi bir bir Yalova'dan suya indirildi
Son Haberler
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Maltepe’de camide komik olay: Yaramaz çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti, İzleyenler gülmekten kırıldı
Maltepe’de camide komik olay: Yaramaz çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti, İzleyenler gülmekten kırıldı
Otomobil uzmanı uyardı: İkinci el elektrikli araçlara şase hatasına dikkat çekti!
Otomobil uzmanı uyardı: İkinci el elektrikli araçlara şase hatasına dikkat çekti!
Çok Okunanlar
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Yağışlar İstanbul barajlarının yüzünü güldürdü! Bir haftada artış oranı dikkat çekti
Yağışlar İstanbul barajlarının yüzünü güldürdü! Bir haftada artış oranı dikkat çekti
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda