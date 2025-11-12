Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının şehitlerinin evlerine şehadet haberi tek tek gitti... Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evindeki sessizliği şehadet haberi bozdu: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine haber ulaştı. Şehadet haberini veren askerin "Osman Amca artık bir şehit babasısın" sözleri ve sonrasında yaşananlar yürekleri dağladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a verdi.

YAŞANANLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Kuran'ın şehadet haberini veren asker "Osman Amca artık bir şehit babasısın..." ifadelerini kullanırken, baba Osman Kuran'a sarıldığı ve sonrasında yaşananlar yürekleri dağladı.

SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol heyeti şehidin baba evine gelerek taziye bulundu.

