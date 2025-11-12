  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının şehitlerinin evlerine şehadet haberi tek tek gitti... Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evindeki sessizliği şehadet haberi bozdu: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!
Yayınlanma:

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının şehitlerinin evlerine şehadet haberi tek tek gitti... Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evindeki sessizliği şehadet haberi bozdu: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine haber ulaştı. Şehadet haberini veren askerin "Osman Amca artık bir şehit babasısın" sözleri ve sonrasında yaşananlar yürekleri dağladı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a verdi.

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

YAŞANANLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Kuran'ın şehadet haberini veren asker "Osman Amca artık bir şehit babasısın..." ifadelerini kullanırken, baba Osman Kuran'a sarıldığı ve sonrasında yaşananlar yürekleri dağladı.

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

SOKAĞA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve protokol heyeti şehidin baba evine gelerek taziye bulundu.

Şehadet haberi boğazları düğümledi: Osman Amca artık bir şehit babasısın!

İBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirlediİBB idianamesinden çarpıcı detaylar! İmamoğlu, CHP'nin fiili genel başkanı gibi davrandı, belediye başkan adaylarını o isimle beraber belirledi

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı: 12 Kasım 2025 hava durumu ve sıcaklık oranlarıMeteorolojiden sel ve su baskını uyarısı: 12 Kasım 2025 hava durumu ve sıcaklık oranları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma: Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil...
Cesedi bulunan Huriye Helvacı'yla ilgili dikkat çeken gelişme: Üzerinde kıyafetleri yoktu!
Cesedi bulunan Huriye Helvacı'yla ilgili dikkat çeken gelişme: Üzerinde kıyafetleri yoktu!
Düşen C-130 kargo uçağının kara kutusu bulundu: Uçak neden düştü? Çalışmalar hızlandırıldı!
Düşen C-130 kargo uçağının kara kutusu bulundu: Uçak neden düştü? Çalışmalar hızlandırıldı!
ABB'nin Hıdırlıktepe Anıtı'ndaki usulsüzlüğünü Sayıştay raporu deşifre etti
ABB'nin Hıdırlıktepe Anıtı'ndaki usulsüzlüğünü Sayıştay raporu deşifre etti
Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan kötü haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu Özgü Namal'dan kötü haber: Çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır!
Türkiye yasta! MSB tek tek açıkladı: İşte, şehitlerimizin kimlikleri ve memleketleri...
Türkiye yasta! MSB tek tek açıkladı: İşte, şehitlerimizin kimlikleri ve memleketleri...