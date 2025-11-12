Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte, 12 Kasım 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son durum, 12 Kasım 2025 canlı ve anlık tablo ile yakından takip ediliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları ne kadar oldu, arttı mı sorusu da alım satım işlemi yapmak isteyenlerin gündeminde. Bilindiği gibi altın fiyatları, ekim ayı sonunda sonunda düzelme başladı ve bu hareket Kasım ayında da sürüyor. Rekor seviyelerin arından düşen altın, tekrar toparlanma sürecine girdi. FED'in faiz indirimi beklentisi, jeopolitik gerginlikler ve küresel belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının alımları altına olan talebi artırdı. Bu bağlamda uzmanlar iç piyasada ve küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirtti. Bu gelişmelerle Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanlar tarafından mercek altına alındı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları...