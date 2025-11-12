  1. Anasayfa
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları son durum, 12 Kasım 2025 canlı ve anlık tablo ile yakından takip ediliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları ne kadar oldu, arttı mı sorusu da alım satım işlemi yapmak isteyenlerin gündeminde. Bilindiği gibi altın fiyatları, ekim ayı sonunda sonunda düzelme başladı ve bu hareket Kasım ayında da sürüyor. Rekor seviyelerin arından düşen altın, tekrar toparlanma sürecine girdi. FED'in faiz indirimi beklentisi, jeopolitik gerginlikler ve küresel belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının alımları altına olan talebi artırdı. Bu bağlamda uzmanlar iç piyasada ve küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirtti. Bu gelişmelerle Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanlar tarafından mercek altına alındı. Peki Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları tablosu ile gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları merak ediliyor. 12 Kasım 2025 anlık ve canlı altın fiyatları tablosu vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Altın fiyatları, ekim sonunda başlayan kasım başında da devam düzeltme sürecinin ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın güne 5578 TL'den başladı, ons altın ise yeni işlem günü başlangıcını 4145 dolar seviyesinden yaptı. Kapalıçarşı'da gram altın ise 5815 TL'den işlem görmeye başladı. Peki 1 çeyrek altın, 1 gram altın, Külçe altın, has altın, gremse altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

Altın piyasasında ekim sonunda başlayan düzeltme süreci yerini yeniden yükselişe bıraktı. Küresel belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri, jeopolitik gerginlikler ve merkez bankalarının alımları altına olan talebi artırırken, uzmanlar hem küresel hem de iç piyasalarda yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.578,70 TL

Gram altın satış fiyatı:5.579,46 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.393,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.481,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.099,60 TL

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.100,14 TL

Tam altın alış fiyatı:37.203,00 TL

Tam altın satış fiyatı:37.937,23 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.453,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:37.778,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:38.365,60 TL

Ata altın satış fiyatı:39.333,70 TL

