Saldırganın arkadaşları konuştu! Neler yapacağını tek tek anlatmış

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda geçtiğimiz gün 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan kişilere bıçakla saldırdı.

Arda K., hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maske olarak gizledikten sonra bölgede bulunan beş kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklandı.

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Emniyette sorgulanan Arda K., sağlık kontrollerinin ardından polis tarafından geniş güvenlik tedbirleri altında sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşı Açıklama Yaptı

Olayla ilgili olarak Arda K.'nin İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden ve mesajlaşma uygulamasından arkadaşı olan 17 yaşındaki Ayaz Bulut konuştu.Bulut, şüphelinin kendisine ve diğer arkadaşlarına, sokaktaki kedilere tekme attığını, insan öldürme videoları izlediğini ve bunları yapmaktan zevk aldığını söylediğini söyledi. Buna inanmadığını ve haberi gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Arkadaşım Eskişehir'de saldırı yaptı. Arkadaşım bir mesajlaşma uygulamasındandı. Daha önce bize "Ben parti binasına molotof atacağım" dedi. Sokaktaki kedilere ısırıyorum. Adam öldürme görüntüleri izliyorum. Evi ziyaret eden çocukları dövüyorum. "Bunlar hoşuma gidiyor" dedi. Bu çocuk çok tuhaftı.