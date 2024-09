Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in dehşete düşüren darp görüntülere kameralarda! Gökhan İn'i, kim, neden darp etti?

Sakaryaspor kulübü başkanı Gökhan İn'in darp edilme anları an be an kameralara yansıyarak, sosyal medyaya düşmüş savcılık yağmalama suçundan soruşturma başlatmıştı, Gökhan İn'i kim darp etti, neden darp etti? işte tüm detaylar.

1 6 TFF 1. Lig'de mücadele eden ve çıktığı ilk 5 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Sakaryaspor'da gündeme bomba gibi düşen bir skandal yaşandı. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn kendi makamında saldırıya uğradı. Alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışmada Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in saldırıya uğradığı anlar EKOL TV tarafından paylaşıldı. 2 6 SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERALARDA? Saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon, skandalı saniye saniye kaydetti. 3 6 "BİTTİ BU İŞLER" Söz konusu kayıtta saldırganın Gökhan İn'e "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görülüyor. 4 6 "KALP VAR BENDE" Gökhan İn ise saldırgana “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdi. 5 6 GÖKHAN İN'İ DARP KİŞİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de ortaya çıktı. Başkan Gökhan İn'e saldıran kişinin kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Cengiz Şen olduğu öğrenildi. 6 6 GÖZALTI KARARI VERİLDİ Tüm bu olayların ardından Sakaryaspor Başkanı’nı darbeden Cengiz Şen’e gözaltı kararı çıktığı öğrenildi. Ekol TV'nin haberine göre; Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn’in darbedildiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı