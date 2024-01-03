Sahibinden.com sitesine ne oldu, çöktü mü, neden açılmıyor? Site yönetiminden resmi açıklama yapıldı!

Bir çok insanın alış veriş yapmak için kullandığı sahibin.com sitesi dün gece yarısından beri siteye girmeye çalışanların karşısına siteye ulaşılamıyor yazısı çıkıyor. Peki Sahibinden.com sitesine ne oldu, çöktü mü, neden açılmıyor? Site yönetiminden resmi açıklama yapıldı. İşte tüm detaylar.

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Sahibinden.com sitesine ne oldu, çöktü mü, neden açılmıyor? Site yönetiminden resmi açıklama yapıldı!

İnsanların sosyal medya sitelerinden bir çok alanda ve üründe alışveriş yapmak için sıklıkla kullanılan sitelerden biri olan Sahibinden.com'a 3 Ocak Çarşamba günü erişim sorunu yaşanıyor. Siteye tarayıcı üzerinden erişmeye çalışan kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor. Peki Sahibinden.com sitesine ne oldu, çöktü mü, neden açılmıyor? Site yönetiminden resmi açıklama yapıldı. İşte tüm detaylar.

SAHİBİNDEN.COM SİTESİNE ÇÖKTÜMÜ, NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Sahibinden.com'a gece saatlerinden bu yana yaşanan erişim problemi hakkında ilk açıklama geldi. Sahibinden.com uygulamasına erişimde problem yaşanırken, bilgisayar ve cep telefonu tarayıcılarından da ulaşım sağlanamıyor.

Sahibinden.com sitesine ne oldu, çöktü mü, neden açılmıyor? Site yönetiminden resmi açıklama yapıldı


SİTE YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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