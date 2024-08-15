Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?

Afrika'da hızla yayılan Maymun Çiçeği (M Çiçeği Virüsü) vakasına ilişkin DSÖ'nün yaptığı açıklamada; vaka sayısının arttığını belirtilmiş ve dünya genelinde acil durum kararı aldıkları söylenmişti.
TÜRKİYE'DE RASTLANMADI
Bakanlık hastalığa Türkiye'de 2024 yılında rastlanmadığını kaydederken; şu ifadeleri kullandı;
"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır."
"EK TEDBİR İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR"
Bakanlık açıklamasında, ülkemizde Maymun Çiçeği vakasına ilişkin henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmadığını kaydederek şöyle devam etti;
"Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.
Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."
14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 15, 2024
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox)…
KAYNAK: Bölge Gündem Haber