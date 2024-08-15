Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı? Son dakika haberi: Dünyada hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili artan söylentiler üzerine Sağlık Bakanlığı, M Çiçeği Virüsü hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.