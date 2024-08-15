Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?

Son dakika haberi: Dünyada hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili artan söylentiler üzerine Sağlık Bakanlığı, M Çiçeği Virüsü hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı?

Afrika'da hızla yayılan Maymun Çiçeği (M Çiçeği Virüsü) vakasına ilişkin DSÖ'nün yaptığı açıklamada; vaka sayısının arttığını belirtilmiş ve dünya genelinde acil durum kararı aldıkları söylenmişti.

TÜRKİYE'DE RASTLANMADI

Bakanlık hastalığa Türkiye'de 2024 yılında rastlanmadığını kaydederken; şu ifadeleri kullandı;

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır."

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden açıklama yaptı! Maymun çiçeği vakası Türkiye'de var mı

"EK TEDBİR İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlık açıklamasında, ülkemizde Maymun Çiçeği vakasına ilişkin henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmadığını kaydederek şöyle devam etti;

"Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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