RTÜK'ten Survivor'a okkalı ceza: Şiddeti normalleştirildiği gerekçesiyle tepki çekti...

TV8'den Açıklama Bekleniyor

RTÜK'ün verdiği 17.8 milyon TL'lik cezanın ardından, TV8 kanalının ve program yapımcısı Acun Medya'nın bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor. Kanal ve yapımcı, bu cezanın ardından programda yapacakları olası değişiklikler ve konuya ilişkin yorumlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek mi, henüz netlik kazanmış değil.