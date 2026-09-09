  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı!

Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı!

Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı!
Yayınlanma:

Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı!

Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı!

Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.

Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı!

Uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, uçağa ulaşmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın: Öğrenciler tek tek tahliye edildi!İstanbul Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın: Öğrenciler tek tek tahliye edildi!

Türkiye bu iğrenç olayı konuşuyor: İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldıTürkiye bu iğrenç olayı konuşuyor: İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

Bakan Gürlek'ten son dakika 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması!Bakan Gürlek'ten son dakika 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma!
Ekrem İmamoğlu Süper Lig maçlarını izleyemeyecek!
Ekrem İmamoğlu Süper Lig maçlarını izleyemeyecek!
Elektrikli araçların yasak iddialarına ilişkin, İletişim Başkanlığından önemli açıklama!
Elektrikli araçların yasak iddialarına ilişkin, İletişim Başkanlığından önemli açıklama!
İzlanda Başbakanı Trump'a böyle çıkıştı: Komik değilsin!
İzlanda Başbakanı Trump'a böyle çıkıştı: Komik değilsin!
Türkiye bu iğrenç olayı konuşuyor: İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Türkiye bu iğrenç olayı konuşuyor: İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bakan Gürlek'ten son dakika 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması!
Bakan Gürlek'ten son dakika 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması!
Cezaevi'nde zehirlendi mi? Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı...
Cezaevi'nde zehirlendi mi? Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir kararı...