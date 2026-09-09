Rize açıklarında hareketli saatler: Gürcistan'dan kalkan küçük uçak denize acil iniş yaptı! Gürcistan'ın Batum kentinden havalandığı öğrenilen Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, bugün öğle saatlerinde Rize'nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında denize acil iniş yaptı.