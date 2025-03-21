Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil!

'''Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. Kaldı ki Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz.