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Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil!

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Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil!
Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! O, yorumlar Sosyal medyayı ikiye böldü, işte önemli detaylar...
Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 1 111

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! O, yorumlar Sosyal medyayı ikiye böldü, işte önemli detaylar...

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 2 211

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 3 311

Saraçhane'ye akın eden vatandaşları gören Reynmen kendini tutamadı. Sosyal medyadaki açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 4 411

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 5 511

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltına alınmıştı. Dün İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 6 611

Ekrem İmamoğlu gözaltındayken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanma çağrısı yaptı. Çok sayıda insan Saraçhane'de toplandı.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 7 711

"Sokakta kimsenin işi yok"

Saraçhane'deki kalabalığı gören Reynmen kendini tutamadı. Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı:

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 8 811

'''Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. Kaldı ki Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 9 911

Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı. Finalde olacak olan şey referandum olur, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı anayasal olarak üçüncü kez seçilme hakkına sahip olur. Muhalefet ses etmez. 'Kapışalım' erkekliği yapar. Seçimler zaten iktidar içindir.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 10 1011

Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder. Kaderine razı gelir. Madem öyle niye hala yanlışa yanlış deme ihtiyacında bulunuyorum’un cevabı ise umut. Sevgiler''

Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Reynmen, Saraçhane'deki kalabalığa seslendi: Burası Sırbistan değil! 11 1111
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