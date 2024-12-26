Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili 2025'de iki kez mi yaşanacak! İşte o gecenin faziletleri ve önemi...

Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili 2025'de iki kez mi yaşanacak! İşte o gecenin faziletleri ve önemi...

1 8 Regaip kandili ne zaman? Regaip kandili 2025'de iki kez mi yaşanacak! İşte o gecenin faziletleri ve önemi... 2 8 Bu yıl 2 Ocak 2025 gününe denk gelen Regaip kandilinin önemini, faziletlerini ve bu mübarek gecede gerçekleşen hadiseleri haberimizde bulabilirsiniz. 3 8 Regaip kelimesi bol sevap ve mükafat anlamlarına gelir. Bu gecede Müslümanlar tövbe istiğfar ederek Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip kandili olarak anılır. 4 8 2025'TE İKİ KEZ REGAİP KANDİLİ YAŞANACAK 2025 yılında 2 kez Regaip kandili yaşanacak. Bunlardan ilki 2 Ocak 2025 Perşembe gecesine; ikincisi ise 25 Aralık 2025 Perşembe tarihine denk gelecek. 5 8 REGAİP KANDİLİNİN FAZİLETLERİ Regaip gecesi Kuran'a saygı gösterilmesi gereken gecelerdendir. Ayrıca haram aylardan olan Recep ayında yer almasından ötürü oruç tutulması tavsiye edilir. Regaip kandili ile ilgili kutlamalar İslamiyet'in 4.yüzyılında ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Kudüs'te ve Bağdat'ta Regaip kandiline özel kutlamalar yapılmıştır. İmam Gazali, İhya adlı eserinde Kudüs halkının bu mübarek geceyi ihya ettiğini yazmıştır. 6 8 Regaip gecesinin faziletiyle ilgili hadisler çok güçlü olmamakla birlikte Müslüman toplumlarda mübarek bir gece olarak benimsenmiş ve bu gecede nafile ibadetler yapılması gelenek haline gelmiştir. Böylece Regaip kandili, Allah'a yakınlaşmanın ve ibadet etmenin vesilesi kılınmıştır. 7 8 REGAİP KANDİLİNDE YAŞANAN HADİSELER Hz. Peygamberin Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü, İsra ve Miraç hadiselerinin yine bu gecede gerçekleştiği belirtilir. Ancak bu rivayetler sıhhat yönünden zayıf ve asılsız olarak kabul edilmektedir. 8 8 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025? 2025 yılında Regaip kandili 2 Ocak Perşembeyi Cumaya bağlayan gece ihya edilecektir. Yıl sonunda ise 25 Aralık Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regaip kandili olarak kutlanacaktır.



