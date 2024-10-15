Real Madridli taraftarlar Arda Güler yüzünden Carlo Ancelotti'yi topa tuttu! 'Modric'le poz ver'
Yayınlanma:
15 Ekim 2024 20:54
Arda Güler'in Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta harika bir performans göstermesi üzerine ispanyada gündem olarak Real Madridli taraftarlar sosyal medya hesaplarından Arda Güler tutumu nedeniyle Carlo Ancelotti'yi topa tuttu!
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Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta karşılaşmasında dün gece İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Millîler, rakibini deplasmanda tarihte ilk kez yenme başarısı gösterdi.
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Ay-yıldızlı takım, bu galibiyetle birlikte puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, bir sonraki millî maç arasında 16 Kasım'da iç sahada Galler ile karşı karşıya gelecek.
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki süper solak, 88. dakikada A Millî Takım'ı deplasmanda 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
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'BUNDAN DAHA BÜYÜK MOTİVASYON YOK'
Arda Güler, maçın ardından verdiği röportajda şunları söyledi: "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok.
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'ALDIĞIM DAKİKALAR, GELİŞMEME YARDIMCI OLUYOR'
Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları bugünkü gibi her zaman mutlu etmeye çalışacağız."
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İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU
Öte yandan Arda Güler, dün akşam kaydettiği gol ile İspanyol basınında da adından söz ettirdi. İspanyollar, millî futbolcunun golüne yer vermeyi ihmal etmedi.
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'GÜLER, SEÇİLMİŞ BİR KİŞİDİR'
Diario AS'ta yer alan 'Güler, seçilmiş bir kişidir' başlıklı değerlendirmede, "Maç berabere bitecek gibi görünüyordu ancak Aktürkoğlu'nun müthiş baskısı topu Güler'e kazandırdı ve o da Türkiye'ye üç puanı kazandırmak için sadece topa dokundu. Türkler, Güler ile uçuyor.
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'ARDA, BUZ ÜZERİNDE DANS ETTİ'
Marca ise 'Arda Güler, buz üzerinde dans ederek' 88. dakikada Türkiye'ye galibiyeti getirdi' başlığıyla şu yorumu yaptı: "Kaderin Arda Güler için bir zaferi vardı. Kaleci Valdimarsson topu ayağını kaçırdı, Aktürkoğlu topu ondan çaldı ve Madridli oyuncu istediği golü attı."
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MADRİD TARAFTARINDAN ANCELOTTI'YE TEPKİ
Ayrıca Real Madrid taraftarları, tıpkı Karadağ maçında olduğu gibi İzlanda-Türkiye maçının ardından da Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. Tepkilerin nedeni, İtalyan hocanın 19 yaşındaki yıldıza çok az süre vermesiydi. İşte sosyal medya platformu X'te (Eski adıyla Twitter) Ancelotti'ye yapılan eleştiriler:
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'ANCELOTTİ'NİN ONU HANGİ POZİSYONA KOYACAĞINI BİLİYORUM!'
@Memelandia_esp: "Arda Güler, millî maç arası boyunca millî takımı için ne harika iki maç oynadı. Ancelotti'nin onu bir sonraki maçta hangi pozisyona koyacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Aşağı yukarı yedek kulübesinin ortasında, aşağı yukarı yedek kulübesinin sol tarafında!"
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'ANCELOTTİ'DEN TEK İSTEĞİM...'
@RMA_Aramis: "Kulübün imzayı attığını duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler."
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'VASAT ANCELOTTI, 40 YAŞINDAKİ MODRIC'İ TERCİH EDİYOR!'
@Pichonradical: "Gülerli Türkiye güçlü bir takım ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Hollanda'ya karşı oynarken neredeyse yarı finale çıkıyorlardı ve sonunda geri döndüler. Ancak vasat Ancelotti ona şans vermiyor çünkü genç ve 40 yaşındaki Modric'i tercih ediyor!"
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'MODRIC'LE POZ VER!'
@SamuelR507: "Arda Güler topu kırdığında (golü attığında) Ancelotti, kızgın bir şekilde Modric'le poz verir. Bunu yine yap!"