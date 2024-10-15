Real Madridli taraftarlar Arda Güler yüzünden Carlo Ancelotti'yi topa tuttu! 'Modric'le poz ver'

'BUNDAN DAHA BÜYÜK MOTİVASYON YOK'

Arda Güler, maçın ardından verdiği röportajda şunları söyledi: "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok.