Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

Fed, faizi düşürme konusunda net bir işaret vermediği için altının fiyatları dalgalı seyrediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sırasında altın fiyatı biraz yükseldi. Gram altın da 2 bin lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.

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1 Şubat 2024 Güncel Altın Fiyatları

Altın gramı 1.997 liradan satılıyor ve çeyrek altın 3.315 liradan satılıyor. Bu değişiklikler, ons altın fiyatında kısa süreli dalgalanmalara yol açtı. Altın güne 2034 dolardan başladık. Gün boyunca en düşük seviye 2033 dolar, en yüksek seviye 2049 dolar oldu. Şu anda 2045 dolardan işlem görüyor.

Fed Başkanı Powell, "Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.