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Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi

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Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi
Ümraniye'de çıkan bir çatışmada Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit eden suç makinesi Yunus Emre G. hak ettiği muamele ile çöp poşeti giydirilip hayvan aracına kadın polisler tarafından adliyeye getirildi.
Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 1 113

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi ekiplerince motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 2 213

26 farklı suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için karakolda görevli polisler peşinden gitti. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli kendisini gözaltına almak isteyen polislere zorlu çıkardı.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 3 313

Yunus Emre Geçti ve polisler arasında yaşanan arbede de polis memurlarından birinin silahını alan şüpheli ateş etmeye başladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz'da şüpheliye karşı ateş açtı ancak Geçti'nin kurşunlardan biri Yılmaz'ın başına isabet etti.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 4 413

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Yılmaz ile diğer polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesine de isabet etti.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 5 513

3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Şeyda Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 6 613

HAK ETTİĞİ MUAMELE UYGULANDI

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 7 713

Şüpheli Gayrettepe'nin merdivenlerinden boynundan geçirilen çöp poşetiyle indirildi. Ayrıcan şüpheli Hayvan Durum İzleme aracına konularak adliyeye sevk edildi.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 8 813

Şüpheliyi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli iki kadın polis memuru indirdi.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 9 913

Katilin daha önceden de çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 10 1013

Şüpheli Yunus Emre Geçti, Anadolu Adliye sarayına sevk oldu.

Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 11 1113
Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 12 1213
Polisimizi şehit eden suç makinesine hak ettiği muamele! Çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirildi 13 1313
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