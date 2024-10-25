Planlarını yapanlar dikkat! Meteorolojiden uyarı pus, sis, yağmur, kar... 25 Ekim 2024 Cuma hava durumu

DENİZLERDE HAVA

Ege açıklarında fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuzeyi yer yer 7, açıkları 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

KAYNAK: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ