Piyasadaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansıdı mı? İşte, 20 Mart Perşembe, güncel motorin ve benzin fiyatları...

Fiyat Farklılıkları İstanbul, Ankara ve İzmir

Farklı şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, yerel vergi uygulamaları ve dağıtım maliyetlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası ile İstanbul Anadolu Yakası arasındaki fiyat farkı birkaç kuruşluk bir değişim göstermekte, ancak daha büyük şehirlerde, özellikle İzmir ve Ankara gibi şehirlerde fiyatlar daha yüksek olabilmektedir. İzmir'deki benzin fiyatı 46.15 TL ile en yüksek seviyede yer alırken, motorin fiyatı da 46.51 TL'dir. Diğer büyük şehirler ile karşılaştırıldığında, İzmir'deki akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu gözlemlenmektedir.