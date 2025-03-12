Pendik'te ramazan çocuklara da güzel! Çocuklara Tekne Orucu Coşkusu!

Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle, Osmanlı’dan günümüze uzanan kadim bir Ramazan geleneği olan Tekne Orucu etkinliği düzenlendi. Çocuklara oruç bilinci kazandırmayı ve Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmayı amaçlayan program, yoğun ilgi gördü.