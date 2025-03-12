Pendik'te ramazan çocuklara da güzel! Çocuklara Tekne Orucu Coşkusu!

Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Osmanlı’dan günümüze uzanan Tekne Orucu geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Çocuklara oruç bilinci kazandırmak ve Ramazan’ın manevi atmosferini hissettirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, iftar sofraları kuruldu, eğlenceli gösteriler sahnelendi ve sürpriz hediyeler dağıtıldı.
Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle, Osmanlı’dan günümüze uzanan kadim bir Ramazan geleneği olan Tekne Orucu etkinliği düzenlendi. Çocuklara oruç bilinci kazandırmayı ve Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmayı amaçlayan program, yoğun ilgi gördü.
Çocukların oruç tutmaya teşvik edilmesi ve bu ibadetin anlamını kavraması için Hz. Ömer Camii'nde (Çocuklu Camii) düzenlenen etkinlikte, minik misafirler için özel ikramlar hazırlanarak iftar sofraları kuruldu.