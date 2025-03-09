Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği

PENDİK BÖYLE BİR BULUŞMAYI ÖZLEMİŞ
Toplumun her kesiminden önemli isimlerin yer aldığı Yenişehir Mahallesi’nde bir otelde gerçekleştirilen "Geleneksel PESİAD İftarı"na, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve belediye başkan yardımcıları, Pendikli sanayici ve iş insanları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar odaları temsilcileri, spor kulüpleri yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Katılımın bu denli yüksek oluşu katılımcılara, Pendik böyle bir buluşmayı özlemiş dedirtti.