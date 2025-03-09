Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği

YILDIRIM, BAŞKAN AHMET CİN'İ VE PESİAD ÜYELERİNİ TEBRİK ETTİ

Pendik’le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Başarılı belediye başkanımız Ahmet Cin, Pendik’te yapabileceği her türlü yatırım ve hizmeti fazlasıyla yapmış, kendisini ve ekibini kutluyorum. Ayın şekilde Pendik, Türkiye sanayisi ve ekonomisinde önemli bir yere sahip. Bu nedenle başarılı çalışmalarından dolayı PESİAD’ı ve PESİAD üyesi sanayici ve iş adamlarımızı da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın Ramazan Ayı’nı ve Bayramını şimdiden kutluyorum.” Şeklinde konuştu.