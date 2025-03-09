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Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği

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Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği
Pendik sanayici iş insanları derneği PESİAD her yıl olduğu gibi bu yılda son Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere, iş dünyası, siyaset, spor, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticilerinden oluşan yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 1 117

PENDİK BÖYLE BİR BULUŞMAYI ÖZLEMİŞ

Toplumun her kesiminden önemli isimlerin yer aldığı Yenişehir Mahallesi’nde bir otelde gerçekleştirilen "Geleneksel PESİAD İftarı"na, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve belediye başkan yardımcıları, Pendikli sanayici ve iş insanları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar odaları temsilcileri, spor kulüpleri yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Katılımın bu denli yüksek oluşu katılımcılara, Pendik böyle bir buluşmayı özlemiş dedirtti.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 2 217

PESİAD BAŞKANI CÜNEYT BATTAL, 20 YILA VURGU YAPARAK, BÜYÜYEN PESİAD'I ANLATTI

Hep birlikte yapılan iftar sonrası programın açılışını yapan PESİAD Başkanı Cüneyt Battal, kuruluşlarının 20. Yılına vurgu yaptığı konuşmasında PESİAD olarak gerçekleştirdikleri faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 3 317

Konuşmasında katılımlarından dolayı son başbakan Binali Yıldırım ve tüm misafirlerine teşekkür eden Başkan Battal, kendilerine her daim destek veren, katkı sunan Belediye başkanı Ahmet Cin’e, kaymakam Mehmet Yıldız’a ve tüm PESİAD üyelerine de ayrıca teşekkür etti.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 4 417

BAŞKAN AHMET CİN, RAMAZAN YARDIMLARI VE ETKİNLİKLERDEN BAHSETTİ

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, özellikle Ramazan Ayı’na has yürütülen çalışmalara değinerek, Pendik’te ve Gazze’de kurulan iftar çadırları ve yardımları, veresiye defteri kapatma projesi, dağıtılan Ramazan kumanyaları ve Ramazan etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Başarılı çalışmalarından dolayı PESİAD Başkanı Cüneyt Battal ve yönetimini tebrik eden Başkan Ahmet Cin, konuşmasını katılımcıların ve tüm halkımızın Ramazan Ayını kutlayarak sonlandırdı.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 5 517

KAYMAKAM YILDIZ, İLÇEYE DEĞER KATAN PENDİK BELEDİYESİ'Nİ VE PESİAD'I TEBRİK ETTİ

Kaymakam Mehmet Yıldız da, başarılı çalışmalarından dolayı Cüneyt Battal başkanlığındaki PESİAD yönetimini tebrik ederek başladığı konuşmasını, aynı şekilde Pendik’e değer katan önemli çalışma ve yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Ahmet Cin ve ekibini kutlayarak sonlandırdı.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 6 617

BİNALİ YILDIRIM, "21.YÜZYIL TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK"

Programın onur konuğu olan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım ise genel siyasetle ilgili açıklamalarda bulunduğu konuşmasında 21. Yüzyılın Türk Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olacağını kaydetti.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 7 717

YILDIRIM, BAŞKAN AHMET CİN'İ VE PESİAD ÜYELERİNİ TEBRİK ETTİ

Pendik’le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Başarılı belediye başkanımız Ahmet Cin, Pendik’te yapabileceği her türlü yatırım ve hizmeti fazlasıyla yapmış, kendisini ve ekibini kutluyorum. Ayın şekilde Pendik, Türkiye sanayisi ve ekonomisinde önemli bir yere sahip. Bu nedenle başarılı çalışmalarından dolayı PESİAD’ı ve PESİAD üyesi sanayici ve iş adamlarımızı da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın Ramazan Ayı’nı ve Bayramını şimdiden kutluyorum.” Şeklinde konuştu.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 8 817

YENİ ÜYELERE PESİAD'A KATILIM BERATLARI TAKDİM EDİLDİ

Kuruluşunun 20. yılına vurgu yapılarak, gelişen ve büyüyen PESİAD’ın ilçeye, ilçe ekonomisine ve Pendikli sanayici ve iş adamlarına olan katkılarından bahsedilerek, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konuşmaların ardından program, yeni üyelere katılım beratlarının takdimi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın katılımcılara çiçek hediyesiyle sona erdi.

Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 9 917
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 10 1017
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 11 1117
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 12 1217
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 13 1317
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 14 1417
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 15 1517
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 16 1617
Pendik Böyle bir buluşmayı özlemişti! PESİAD'dan yoğun katılımlı iftar yemeği 17 1717
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