PENDEF'in geleneksel iftar programı 'terörsüz Türkiye, yedi bölge tek gölge' vurgusuyla gerçekleşti

HÜSAMETTİN ELÇİ'DEN DUYGU YÜKLÜ KONUŞMA

Daha sonra söz alan Kaynarca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Elçi ise; kurucu başkan rahmetli Fuat Şengül'ü yad ederek başladığı duygu yüklü konuşmasında PENDEF'te görev yapmış tüm başkanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik'in hizmetlerinden de övgüyle söz eden Hüsamettin Elçi, yapacakları çalışmalarla daha güzel işlere imza atacaklarına inandığını sözlerine ekleyerek, bir Pendikli olarak PENDEF için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini ifade etti.