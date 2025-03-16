PENDEF'in geleneksel iftar programı 'terörsüz Türkiye, yedi bölge tek gölge' vurgusuyla gerçekleşti
Yayınlanma:
16 Mart 2025 14:52
Başkalığını iş insanı ve siyasetçi Murat Çevik'in Pendik Dernekler Federasyonu (PENDEF) geleneksel hale getirdiği iftar programını Pendik Belediyesinin katkılarıyla protokol ve üyelerin yoğun katılımıyla Kaynarca Yeni Nesil Spor salonunda 'terörsüz Türkiye, yedi bölge tek gölge' vurgusuyla gerçekleşti
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PENDEF'İN İFTAR PROGRAMINA YOĞUN KATILIM
PENDEF (Pendik Dernekler Federasyonu) yönetim kurulu üyeleri ile PENDEF’e derneklerin başkanları, yönetimleri ve ailelerinin yanı sıra siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda davetlilerin katılım gösterdiği iftar programı Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başladı.
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AÇILIŞ KONUŞMASINI MURAT ŞAHİN YAPTI
Programın açılış konuşmasını yapan PENDEF Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ALPİ DİŞ HASTANELERİ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin, yaptığı kısa konuşmasında böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, iftar programına katılım gösteren tüm davetlilere ve PENDEF ailesine katılımlarından dolayı teşekkür etti.
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HÜSAMETTİN ELÇİ'DEN DUYGU YÜKLÜ KONUŞMA
Daha sonra söz alan Kaynarca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Elçi ise; kurucu başkan rahmetli Fuat Şengül'ü yad ederek başladığı duygu yüklü konuşmasında PENDEF'te görev yapmış tüm başkanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti. PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik'in hizmetlerinden de övgüyle söz eden Hüsamettin Elçi, yapacakları çalışmalarla daha güzel işlere imza atacaklarına inandığını sözlerine ekleyerek, bir Pendikli olarak PENDEF için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini ifade etti.
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BAŞKAN MURAT ÇEVİK'TEN, BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN'E TEŞEKKÜR
Ev sahibi olarak programın finalinde yönetimini ve yüksek istişare kurulu üyelerini sahneye davet ederek anlamlı bir konuşma yapan PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başladı. İftar programının Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldığını ifade eden PENDEF Başkanı Murat Çevik, kendilerine böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkürlerini sunarak sözlerini sürdürdü.
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"KARDEŞLİK RUHU İLE '7 BÖLGE TEK GÖLGE' BİR VE BERABERİZ"
Rahmete ermiş Pendiklileri yad edip, rahmet dileyerek, tüm davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ettiği konuşmasında STK’ların önemine de vurgu yapan Başkan Murat Çevik, "Yedi Bölge Tek Gölge olarak buradayız. Bu yüzden STK’lar çok ama çok önemlidir. STK’lar sayesinde buradayız ve bir ve beraberiz. Türkiye’nin her bölgesinden insanlarımızla kardeşlik ruhuyla bir ve beraberiz.” Dedi.
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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"
Terörsüz Türkiye sürecine tüm kesimlerin mutlaka destek vermesi gerektiğini de önemle vurgulayan Başkan Çevik, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gayretleriyle başlatılmış yeni sürece ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Bunun için hepimiz elimizden geleni yapmak durumundayız"
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