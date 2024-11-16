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Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları

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Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu, ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklarını açıklayarak yurdun bir çok bölgelerinde havaların soğuk geçeceği Marmara bölgesi için fırtına, Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarılarında bulundu. İşte 17 Kasım 2024 bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu.
Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 1 111

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlede 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 2 211

17 KASIM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 3 311

17 KASIM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 4 411

17 KASIM AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 5 511

17 KASIM İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 6 611

17 KASIM BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 7 711

17 KASIM ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 8 811

17 KASIM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu

KARS -7°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 9 911

17 KASIM GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 10 1011

17 KASIM DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, bu gece saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin doğusu yer yer 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bu gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları 11 1111

KAYNAK: METE17OROLOJİ

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