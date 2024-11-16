Pazar günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli fırtına, ve sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu ve sıcaklıkları

17 KASIM DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ve Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, bu gece saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin doğusu yer yer 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bu gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.