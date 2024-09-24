Para sayma kuleleri davasında Flaş gelişme! Canan Poyraz (Kaftancıoğlu) ''Yalnızım'' CHP yönetimini topa tuttu!
Yayınlanma:
24 Eylül 2024 16:35
Güncelleme:
24 Eylül 2024 16:38
Cumhuriyet halk partisinde yaşana para sayma kuleli davasında bu gün başlayan duruşma önce davanın sanıklarından eski il başkanı Canan Poyraz ( Kaftancıoğlu) yalnız bırakıldığını belirterek Parti yönetimi topa tuttu.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.
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CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir Tuğla da sen koy' adı altında toplanan paraların sayıldığına ilişkin görüntüler gündem olmuştu. CHP, İl Başkanlığı'nın alımı için 11 Aralık 2019'da24 milyon 360 bin lirayı satıcının banka hesabına gönderdi. Ancak 15 milyon 510 bin lira ise satıcıya elden verildi. Toplamda maliyeti 39 milyon 870 bin lira oldu. Siyasi partilerin bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği, buna aykırı hareket edildiği aktarıldı.
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Geçtiğimiz aylarda hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, ilk duruşma bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz, dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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İL BAŞKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda,
açıklamalarında bulundu. İşte Poyraz bu açıklamalara ilişkin, X (Twitter) hesabından tepki gösterdi. "O görüntülerdeki diğer partili arkadaşlarla da konuşmalarımızı ve görüşmelerimizi yaptık. Bizim seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığımız, hukuk komisyonumuz süreci yakından takip ediyor. Genel merkezimiz süreci çok yakından takip ediyor. Bu konu hepimizin ortak meselesi' dese de işin aslı öyle değil"
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"TELEFON BİLE AÇMAMIŞTIR"
Poyraz,
dedi. "Kendisinin ilçe başkanı olduğu dönemde belli aralıklarla beni arayan Çelik bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır. Ne yazık ki İl Başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır!"
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"YALNIZIM"
Görüntülerin ortaya çıktığı günden bugüne ne İl Başkanlığı ne de CHP Genel Merkezi tarafından bu davaya ilişkin kimsenin kendisiyle temas kurmadığını aktaran Poyraz,
diye konuştu. "Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik ve bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti. Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor. Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor. Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil. 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacağım. Özetle bu davada yalnızım"