Para sayma kuleleri davasında Flaş gelişme! Canan Poyraz (Kaftancıoğlu) ''Yalnızım'' CHP yönetimini topa tuttu!

"YALNIZIM"

Görüntülerin ortaya çıktığı günden bugüne ne İl Başkanlığı ne de CHP Genel Merkezi tarafından bu davaya ilişkin kimsenin kendisiyle temas kurmadığını aktaran Poyraz, "Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik ve bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti. Hukuk komisyonu süreci yakından takip etmiyor. Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor. Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil. 25 Eylül'de hakim karşısına çıkacağım. Özetle bu davada yalnızım" diye konuştu.