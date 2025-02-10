Özel ve İmamoğlu bunu hiç beklemiyordu! Mansur yavaş ters köşe yaptı, masa buz kesti

‘BAĞIMSIZ KILIFLA İKİNCİ ADAY’
Genel Başkan Özgür Özel’in iki başkanla yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, bir centilmenlik anlaşması yapılabilir.
Şöyle ki: Ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP'li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır.
Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da kabul edebilecektir. Böyle bir uzlaşma zor olmaz kimse kaybedilmez, önseçim ve kamuoyu yoklaması bir yana milyonlarca seçmen de oylarıyla yol göstermiş olacağı için herkes sonucuna rıza gösterecektir diye düşünürüm.
Subaşı özetle, CHP’nin elindeki bu iki güçlü aday ile ilgili süreci doğru yönetemezse, bir zayıflığa dönüşebileceği endişesinin ardından, ikilinin uzlaşabileceği bir formül olarak, CHP’nin bilgisi ve kontrolü altında ikisinin birden aday olmasını öneriyor.
Yani aslında Subaşı diyor ki: “CHP iki aday çıkarsın, bu iki aday bütün sinerjilerini CHP için kullansın.”
ALİ TAŞ / ANTALYA KÖRFEZ