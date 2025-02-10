Özel ve İmamoğlu bunu hiç beklemiyordu! Mansur yavaş ters köşe yaptı, masa buz kesti

Hem Mansur Yavaş’ın hem de Ekrem İmamoğlu’nun “Ben olursam seçim kazanılır” görüşünde olduğuna vurgu yapılan makalede CHP’nin kontrolü altına hem Yavaş hem İmamoğlu’nun aday olması teklif ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için “çift aday” formülüne başvurulması gerektiği savunulan yazıda, “CHP iki aday çıkarsın, bu iki aday bütün sinerjisini CHP için kullansın” deniliyor.