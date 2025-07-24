ÖTV oranları değişti: Hangi otomobiller zamdan etkilenecek? İşte ayrıntılar...

İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.

Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.

Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.