Otomobil piyasası çıldırdı: Aralık ayında büyük artış! Satışlar 200 bine dayandı!

Otomobil piyasası Aralık ayında satışların 195 bin adede ulaşması, sektörde nakit alım oranını yüzde 70’e taşıdı.

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılını 1 milyon 350 bin adetlik tarihi bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Aralık ayında satışların 195 bin adede ulaşması, sektörde nakit alım oranını yüzde 70’e taşıdı.

Türkiye otomotiv pazarı rekor üstüne rekor kırıyor. Sektör temsilcileri, aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yaklaşık 195 bin adede yaklaştığını belirtti. Bugüne kadar aylık bazda en yüksek satış, 170 bin 249 adetle Aralık 2024’te gerçekleşmişti. Bu yıl aralık ayında 195 bin adet olarak öngörülen seviye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17’nin üzerinde bir büyümeye işaret ediyor.

ODMD verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam pazar yüzde 10,16 artarak 1 milyon 176 bin 780 adede ulaştı. Aralık ayındaki yaklaşık 195 bin adetlik satışla birlikte yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adedi aşması bekleniyor.