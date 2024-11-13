İzmir'de 2 kişi akıma kapılarak can vermişti: O davaya ilişkin 42 sanık hakim karşısında!
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada 13'ü tutuklu 42 sanık ikinci kez hakim karşısında.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada 13'ü tutuklu 42 sanık ikinci kez hakim karşısında.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi (sağ 3) ve avukatları basın mensuplarına açıklama yaptı.
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