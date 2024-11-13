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İzmir'de 2 kişi akıma kapılarak can vermişti: O davaya ilişkin 42 sanık hakim karşısında!

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada 13'ü tutuklu 42 sanık ikinci kez hakim karşısında.

İzmir'de 2 kişi akıma kapılarak can vermişti: O davaya ilişkin 42 sanık hakim karşısında!
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada 13'ü tutuklu 42 sanık ikinci kez hakim karşısında.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

İzmir'de 2 kişi akıma kapılarak can vermişti: O davaya ilişkin 42 sanık hakim karşısında!

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi (sağ 3) ve avukatları basın mensuplarına açıklama yaptı.

İzmir'de 2 kişi akıma kapılarak can vermişti: O davaya ilişkin 42 sanık hakim karşısında!

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Kaynak:AA

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