Onu bile isyan ettirdiler! Enver Aysever'den Murat Ongun'a ağır sözler: 'Sen kaç paralıksın, ben o kadarını öderim'

Muhalif gazeteci Enver Aysever, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a paylaştığı videosunda sert çıktı.

Murat Ongun'un kendisine 'hakaret' nedeniyle dava açtığını söyleyen Aysever, YouTube hesabında yaptığı canlı yayında Ongun'a seslenerek; 'Sen kaç paralıksın, ben o kadarını öderim' dedi.

Ongun ve İmamoğlu'nun İstanbulluların parasıyla kendilerine yakın gazetecileri seyahate çıkardığını hatırlatan Aysever, "Kaç kere sorularımı söyledim fakat cevap alamadım. Neden? Kamunun parası değil mi kardeşim İstanbullu’nun parasıyla neden gazetecileri gezmeye götürüyorsun?" ifadelerini kullandı.

Aysever'in Murat Ongun'a tepki gösterdiği sözleri şu şekilde;

"SEN KAÇ LİRALIKSIN"

Murat Ongun bana dava açmış. Ben kimseye hakaret etmem herkese hak ettiği dilden konuşurum. Murat Ongun bana dava açabilir, ama şu var ki; ben ona istediğimi söylediğim için davaya konu oldum. Murat Ongun bana neden dava açıyor, çünkü susturamıyor. Çünkü Paris'e götürdüklerinden değilim ben onun Halk TV'deki, Sözcü'deki ayak takımından değilim. Sayın Murat Ongun sana kaç para lazım? Roma'ya götürdüklerinizden daha çok mu para lazım benim o kadar param yok. Dert değil. Sen kaç liralıksan ben o kadarını öderim. Devleti uğraştırmayalım

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"SEN YA DA SAHİBİN GELİN..."

Şunu sormak istiyorum; Sen ya da sahibin isterseniz ikiniz gelin söyleşi yapalım. Ben sorayım siz cevaplayın, hatta siz de sorun ben cevaplayayım. Hodri meydan. Kaç kere sorularımı söyledim fakat cevap alamadım. Neden? Kamunun parası değil mi kardeşim İstanbullu’nun parasıyla neden gazetecileri gezmeye götürüyorsun?

KANAK: HABER7