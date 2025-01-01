Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? Yarı yıl karnesi ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak 2025?

Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında. MEB takviminde yer alan tarihlere göre, öğrencilerin 15 tatile (sömestr) ne zaman çıkacak? Okullar ne zaman kapanacak 2025? haberimizde sizinle paylaştık...