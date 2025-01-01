Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? Yarı yıl karnesi ne zaman verilecek? Okullar ne zaman kapanacak 2025?

Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında. MEB takviminde yer alan tarihlere göre, öğrencilerin 15 tatile (sömestr) ne zaman çıkacak? Okullar ne zaman kapanacak 2025? haberimizde sizinle paylaştık...
2024- 2025 eğitim öğretim yılında 15 tatilin (sömestr) ne zaman olacağı internette en çok merak edilenler arasında.
İlk dönemin bitmesine ve son sınavalar yapılırken öğrencilerin dikkatleri 15 tatil tarihine çevrildi.
Bu doğrultuda okullarda 15 tatilin (sömestr) ne zaman olacağı internette araştırılıyor.
OKULLARDA 15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
20 Haziran 2025 Cuma günü 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erecek.