Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz...

2003 ile 2004 arasında Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı oynayan, dizideki karakterin ölümü ile ülkede arkasından yas tutulan Oktay Kaynarca seyirciyi yıllar öncesine götürdü.
Kafa TV programına katılan oyuncu, Kurtlar Vadisi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaynarca, kendi karakterinin çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:
Biz daha önce Osman ile Deli Yürek filmini çektik. Deli Yürek'i çekerken bir sürü şey oluşuyordu. İşin orijinalini söyleyeyim size. O zamanlar TRT'de Büyük Tuzak diye bir dizi oynuyordu. Bu Büyük Tuzak bir Amerikan formatıydı. Süleyman Çakır'ı oynayan adam da Kevin Spacey'di. Çok önemli bir projeydi. Biz bayıla bayıla seyrediyorduk. Osman'ın yanına gittim dedim böyle bir dizi var eğer düzgün formatlanırsa iyi bir organizasyon yapılırsa kıyamet koparır dedim. Sonra Osman beni çağırdı aynı projeden bahsetti. İki tane rol var çok önemli dedi. Ben Çakır rolünü oynamak için o dönem baya heyecanlanmıştım. Senaryo ortaya çıkınca çok daha güzel bir şey ortaya çıktığını gördük. İşin orijinaline bakarsınız o diziye dönerseniz bütün olay kurgusu aslında aynıdır. Amerikan format çok özgünleştirdiler Raciler işi.
Oktay Kaynarca, hayat verdiği Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesi ile ilgili şunları söyledi: Sette büyük bir moral bozukluğu vardı. Bittikten sonra da tamam dedik. Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim. Biraz hızlıca çekilmiş bir sahne. Mesela ölümden öte köy mü var lafını ben uydurdum. Daha sürdürülebilir bir hikayesi vardı.
Necati Şaşmaz'ın sahnenin ardından Necati Şaşmaz'ın hastanelik olduğunu şu sözlerle açıkladı:
Doğaçlama o sahne. Telefonu yanlış fırlattım avize kırıldı hatta parçası Necati'nin gözüne girdi ama sahneyi devam ettirdik. Sahne bittikten sonra Necati'yi hastaneye gönderdiler. Gerçekten gözünün içerisinden cam parçası çıkardılar. Olduğu gibi çekilmiş sahne.
Kaynak: Haber 7