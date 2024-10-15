Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz...

Biz daha önce Osman ile Deli Yürek filmini çektik. Deli Yürek'i çekerken bir sürü şey oluşuyordu. İşin orijinalini söyleyeyim size. O zamanlar TRT'de Büyük Tuzak diye bir dizi oynuyordu. Bu Büyük Tuzak bir Amerikan formatıydı. Süleyman Çakır'ı oynayan adam da Kevin Spacey'di. Çok önemli bir projeydi. Biz bayıla bayıla seyrediyorduk. Osman'ın yanına gittim dedim böyle bir dizi var eğer düzgün formatlanırsa iyi bir organizasyon yapılırsa kıyamet koparır dedim. Sonra Osman beni çağırdı aynı projeden bahsetti. İki tane rol var çok önemli dedi. Ben Çakır rolünü oynamak için o dönem baya heyecanlanmıştım. Senaryo ortaya çıkınca çok daha güzel bir şey ortaya çıktığını gördük. İşin orijinaline bakarsınız o diziye dönerseniz bütün olay kurgusu aslında aynıdır. Amerikan format çok özgünleştirdiler Raciler işi.