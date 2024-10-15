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Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz...

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Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz...
Yayın hayatına 15 Ocak 2003'te Show TV'de başlayan Kurtlar vadisi ile ilgili Oktay Kaynarca, dizideki ölüm sahnesi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz... 1 16

2003 ile 2004 arasında Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı oynayan, dizideki karakterin ölümü ile ülkede arkasından yas tutulan Oktay Kaynarca seyirciyi yıllar öncesine götürdü.

Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz... 2 26

Kafa TV programına katılan oyuncu, Kurtlar Vadisi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaynarca, kendi karakterinin çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:

Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz... 3 36

Biz daha önce Osman ile Deli Yürek filmini çektik. Deli Yürek'i çekerken bir sürü şey oluşuyordu. İşin orijinalini söyleyeyim size. O zamanlar TRT'de Büyük Tuzak diye bir dizi oynuyordu. Bu Büyük Tuzak bir Amerikan formatıydı. Süleyman Çakır'ı oynayan adam da Kevin Spacey'di. Çok önemli bir projeydi. Biz bayıla bayıla seyrediyorduk. Osman'ın yanına gittim dedim böyle bir dizi var eğer düzgün formatlanırsa iyi bir organizasyon yapılırsa kıyamet koparır dedim. Sonra Osman beni çağırdı aynı projeden bahsetti. İki tane rol var çok önemli dedi. Ben Çakır rolünü oynamak için o dönem baya heyecanlanmıştım. Senaryo ortaya çıkınca çok daha güzel bir şey ortaya çıktığını gördük. İşin orijinaline bakarsınız o diziye dönerseniz bütün olay kurgusu aslında aynıdır. Amerikan format çok özgünleştirdiler Raciler işi.

Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz... 4 46

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜM SAHNESİ

Oktay Kaynarca, hayat verdiği Süleyman Çakır'ın ölüm sahnesi ile ilgili şunları söyledi: Sette büyük bir moral bozukluğu vardı. Bittikten sonra da tamam dedik. Ben olsam şimdi daha güzel çekerdim. Sahneyi biraz daha uzatabilirdim. Biraz hızlıca çekilmiş bir sahne. Mesela ölümden öte köy mü var lafını ben uydurdum. Daha sürdürülebilir bir hikayesi vardı.

Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz... 5 56

NECATİ ŞAŞMAZ HASTANELİK OLMUŞ

Necati Şaşmaz'ın sahnenin ardından Necati Şaşmaz'ın hastanelik olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Doğaçlama o sahne. Telefonu yanlış fırlattım avize kırıldı hatta parçası Necati'nin gözüne girdi ama sahneyi devam ettirdik. Sahne bittikten sonra Necati'yi hastaneye gönderdiler. Gerçekten gözünün içerisinden cam parçası çıkardılar. Olduğu gibi çekilmiş sahne.

Oktay Kaynarca'dan olay kurtlar vadisi açıklaması! Meğer Necati Şaşmaz... 6 66

Kaynak: Haber 7

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