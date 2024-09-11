O odaklar yine devrede! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek? Söylentiler baştan sona yalan çıktı

Kılıçlı subaylar yemin töreni krizi sonrası bazı çevrelerce suçlanan ve son günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek? söylentileri yayılmaya çalışılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

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O odaklar yine devrede! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek? Söylentiler baştan sona yalan çıktı

Gündemdeki her olayda ilgili bakanın istifasını gündeme taşıyan odaklar yine devrede. Daha önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevinden ayrılacağını öne sürüp manipülasyona girişen çevreler son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in istifa edeceğini iddia etti. T24 yazarı Tolga Şardan tarafından ortaya atılan iddia, sosyal medya üzerinden yayıldı.

YİNE AYNI İSTİFA ALGI OPERASYONU

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin korsan yemini üzerine yaşanan gerilim nedeniyle Bakanı Güler’in görevinden affını isteyeceği öne sürüldü. Fakat söylentilerin baştan sonra yalan olduğu öğrenildi.

O odaklar yine devrede! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler istifa mı edecek? Söylentiler baştan sona yalan çıktı

Haber7’nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre Bakan Güler’in istifası gündeme dahi gelmedi. İstifaya dair Milli Savunma Bakanlığında hiçbir gelişme yaşanmadı.

İddiaları “dedikodu” olarak nitelendiren Bakanlık kaynakları, istifaya dair hiçbir konuşma gerçekleşmediği ve Yaşar Güler’in görevinin başında olduğunu kaydetti

İLK MANİPÜLASYON DEĞİL

Hükümette çatlak olduğu algısını oluşturan mihraklar daha önce de bakanların istifa edeceği yalanını ortaya atmıştı.

İsrail'e ticari kısıtlamaların devreye alındığı süreçte Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın istifa ettiği öne sürüldü. Bolat'ın "özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği" yönündeki söylentiler resmi olarak yalanlandı.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefe konuldu. Şimşek hakkında çeşitli tarihlerde 3 kez "istifa" iddiası gündeme taşındı. İddiaların tamamının asılsız olduğu açıklandı.

KAYNAK: HABER7

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