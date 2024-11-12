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O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları

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O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli hava durumu ve tahmin raporunu açıklayarak Marmara bölgesi yağmurlu doğu Anadolu bölgesi Van ve Erzurum çevreleri yağmurlu yüksek yerlerinde ise karla karışık yağmurlu geçeceği hava sıcaklıklarının ise mevsim normalinde seyredeceği açıklandı, İşte 12 Kasım 2024 Salı bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

O bölgedekiler dikkat! Yağmur kar soğuk: 12 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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