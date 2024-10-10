Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 10 Ekim 2024 Perşembe: Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...

10 EKİM 2024 AKREP BURCU YORUMU
Sevgili Akrep, Jüpiter Mayıs ayından beri yakınlık evinizde ilerliyordu ve bugün dört aylık geri hareketine başlıyor. Bu döngü, eğer fazla geldiyse enerjilerinizi bir ortaklıktan veya başkalarına aşırı odaklanmaktan geri çekmenizi gerektirebilir. Ya da, ortak finansman veya borçlar konusunda yavaşlamanız veya denge sağlamanız gerekebilir. Eğer gerekiyorsa, aşırılıkları düzeltmenin tam zamanı. Örneğin, fazla harcama yaptıysanız, aşırı borç aldıysanız ya da başkalarına mutluluğunuz için fazla bağımlı hale geldiyseniz, bu dönemde işleri tekrar dengeye oturtmalısınız. Bir şeyi ileriye doğru zorlamakla, onun kendi akışını gözlemlemek, izlemek ve düşünmek arasında bir zaman farkı vardır. 4 Şubat'a kadar olan süre, izleme ve değerlendirme zamanı olacaktır. Eski projelere dönmek, bu dönemde başarılı olabilir. Bugün, başkalarıyla ve belki de kendinizle olan bağlantılarınız, mevcut geçişlerin duygusal dünyanızı güçlendirmesiyle daha da derinleşip kuvvetlenebilir. Hayatınızdaki duygusal sorunların ya da problemlerin kökenine inme arzunuz, şu anda güçlü ve bu içsel arayışın sonuçları oldukça güçlendirici olabilir.