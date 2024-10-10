Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 10 Ekim 2024 Perşembe: Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...

10 EKİM 2024 YENGEÇ BURCU YORUMU

Sevgili Yengeç, Jüpiter bugün dört aylık geri hareket döngüsüne başlıyor. Bu, yılın doğal olarak biraz içe dönme, yavaşlama ve gözden geçirme zamanı. Hayatının bazı alanlarında çok fazla çaba gösterdiysen, şimdi daha yavaş gitmen gerekebilir. Aşırılıkları dizginlemek yerinde olur ve bu çok eğlenceli görünmese de, gerçekten sana iyi gelecektir! Eğer geri çekilmeyi ya da kaçışı fazla abarttıysan veya başkalarına bakmaya o kadar kendini adadıysan, ki kendi ihtiyaçlarını ihmal ettiysen, bu geri hareket dönemi sana dengeyi bulmanda yardımcı olacaktır. Jüpiter'in geri hareket döngüsünün 4 Şubat'a kadar süreceğini, ancak gizlilik alanındaki tam transitinin Haziran'a kadar devam edeceğini unutma. Eski projelere, girişimlere ve yatırımlara dönmek için belirgin faydalar olabilirken, yepyeni olanlar yavaş başlayabilir. Bugün, iç dünyanda kendinle rahat olmak için iyi bir zaman, bu da genel olarak iyileşmelere yol açabilir. Sevdiklerinden daha fazla destek görebilir ya da duygusal olarak daha cesur hissedebilirsin; duygularınla ve geçmişinle yüzleşmek daha kolay olabilir, bu da seni güçlendirebilir.