Netanyahu ile Trump'ın kirli planları ortaya çıktı! 4 milyar dolarlık rezervin peşindeler...

ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, yaptıkları açıklamalar dikkat çekti...

ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, 1.8 milyon Gazzeliyi Ürdün ve Mısır'a sürgün edeceklerini ve Gazze'yi ele geçireceklerini söyledi. Trump'ın küstah sözleri sonrası kirli planın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzeliler, şimdi de topraklarından tehcir edilme tehdidi altında. Uluslarası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım suçlusu ilan edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı. Tarihin utanç sayfalarına eklenen görüşme sonrası ortak basın toplantısı da düzenlendi. Trump, burada yaptığı konuşmada küstah ifadeler kullandı, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Filistinliler Mısır ve Ürdün'e gidecek, orada yaşayacak." dedi. Katil Netanyahu'nun ve siyonistlerin iştahını kabartan açıklamaların ardından kirli planın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

TRUMP'TAN KÜSTAH SÖZLER: ABD GAZZE'Yİ DEVRALACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız. Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması. 1,8 milyon Filistinli komşu ülkelerde inşa edilecek yerlerde yaşayacak." dedi.

Haberin Devamı



KİRLİ PLANIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Donald Trump'ın 21'inci yüzyıldaki tehcir sözleri büyük tepki çekerken, utanç sayfalarındaki yerini aldı. Dünyada büyük yankı uyandıran açıklamaların ardından kirli planının altında yatan nedene dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GAZZE AÇIKLARINDAKİ DOĞALGAZIN PEŞİNDELER

ABD ve İsrail'in, Gazze'yi tamamen ele geçirerek Gazze açıklarındaki 38 milyar metreküp doğalgazı çıkarıp, geliri paylaşmak istedikleri iddia ediliyor. Gazze açıklarındaki doğalgaz rezervinin bugünkü koşullarda en az 4 milyar dolar gelir ortaya çıkaracağı da konuşulan detaylar arasında.



İsrail'in uzun süredir bu doğalgaza hükmetmek istediği, ancak Gazze'de kendi açısından tam olarak güvenliği sağlayamadığı için hamle yapamadığı bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Suriye ile geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık!

Ahmed Şara'nın eşi Latife Şara kimdir? Türk müdür, Osmanlı soyundan mıdır'

Son dakika: İBB başkanı İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi!