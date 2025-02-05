Ahmed Şara'nın eşi Latife Şara kimdir? Türk müdür, Osmanlı soyundan mıdır'
Yayınlanma:
05 Şubat 2025 16:40
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye ziyaretinde eşi Latife Şara'yı da getirmesi, Latife Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüntülenmesi üzerine insanlar isminden merak ederek Ahmed Şara'nın eşi Latife Şara kimdir? Türk müdür, Osmanlı soyundan mıdır' diye araştırmaya başladı, İşte Latife Şaranın biyografisi.
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafir olurken Emine Erdoğan ise Latife arayı konuk etmiş sosyal medyada paylaşılmıştı.
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Esed ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının sona ermesiyle Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu. İlk yurt dışı ziyareti kapsamında pazar günü geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Şara'nın tek eşi Latife el-Dürubi ise Mekke’de Umre yaparken ilk kez görüldü.
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Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın seyri, 27 Kasım 2023 tarihinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların başlattığı saldırılarla yön değiştirdi ve Suriyeli muhalifler 7 Aralık gecesi rejimin kalbi başkent Şam'a girdi ve şehirde kontrolü ele aldı.
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61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarının sona ermesiyle bölgedeki güç dengelerini yeniden şekilleniyor.
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Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle geçiş döneminde Cumhurbaşkanı olarak açıklanan Ahmed Şara ise hem Suriye hem de dünya basınının yakın takibinde.
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Tüm gözlerin üzerinde olduğu Şara, kısa bir süre önce Suudi Arabistan ziyareti sırasında Mekke'de umre ziyareti gerçekleştirdi.
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İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Şara'nın bu ziyareti esnasında eşi Latife Şara da görüntülendi.
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Dünya basınının yakından ilgilendiği Suriye liderinin eşi Latife Şara'nın hayatı ise merak konusu haline geliyor.
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LATİFE ŞARA KİMDİR?
Latife Şara ya da Latifa ed-Daroubi hakkında çok az bilgiye sahip olunmakla beraber köklü bir Sünni Arap bir aileden olduğu biliniyor.
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Humus yakınlarındaki el-Karyatayn kasabasında doğduğu bilinen Şara'nın Arapça Dili ve Edebiyatı alanında eğitim aldığı bilgisine ulaşılmaktadır.
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Latife Hanım'ın dedesi Al-Droubi, Osmanlı Suriye'sinin Humus kentinde, zengin geleneklere sahip tanınmış bir aileye mensuptur.
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Latife Şara'nın büyük dedelerinden Alaaddin El-Daruobi'nin de Osmanlı Devleti'nde Osmanlı devleti bürokratlarından Abdülhamid'in doktoru olduğu ortaya çıktı.
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Latife Şara'nın yaşı da merak konusu olurken, Ahmed Şara daha önce eşinin 29 Ekim'de dünyaya geldiğini söylemişti.
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Çiftin 3 çocuğu olduğuna dair iddiaları da aktaran Arap medyası, bunun henüz doğrulanmadığını belirtmektedir.