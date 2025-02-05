Ahmed Şara'nın eşi Latife Şara kimdir? Türk müdür, Osmanlı soyundan mıdır'

Esed ailesinin 50 yılı aşkın süredir devam eden iktidarının sona ermesiyle Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu. İlk yurt dışı ziyareti kapsamında pazar günü geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Şara'nın tek eşi Latife el-Dürubi ise Mekke’de Umre yaparken ilk kez görüldü.