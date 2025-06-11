Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı
Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı
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Savunma sanayisinde atılan adımlarla hızla ilerleme kaydederek ileri ülkeler arasında yerini alan Türkiye artık savaş uçağı üretip ihraç eden ülkeler arasında yerini alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Endonezya'ya 48 adet KAAN savaş uçağı satıldı.