  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı

Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı
Savunma sanayisinde atılan adımlarla hızla ilerleme kaydederek ileri ülkeler arasında yerini alan Türkiye artık savaş uçağı üretip ihraç eden ülkeler arasında yerini alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Endonezya'ya 48 adet KAAN savaş uçağı satıldı.
Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı 1 15

Milli muharip uçak KAAN'ı Endonezya'ya ihraç edecek. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi.

Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı 2 25

Erdoğan, "KAAN'ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." bilgisini verdi.

Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı 3 35

"Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya teşekkürlerini iletti.

Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı 4 45

Savunma Sanayİİ Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Türkiye savaş uçağı üretip satan ülkeler arasına girdi: Başkan Erdoğan, Endonezya'ya 48 adet KAAN satışını imzaladı 5 55

"Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

HABERE YORUM KAT