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Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi

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Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi
Türkiye aylardır Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran'ın canice katledilmesini konuşurken, Diyarbakır adliyesinde devam eden davada mahkeme son kararını vererek küçük Narin'i annesi amcası ve abisinin öldürdüğünü açıkladı.
Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 1 116

Son dakika haberleri... Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın önceki gün başlayan ikinci duruşması bugün de devam etti

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 2 216

Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya 21.00'a kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00'da son sözlerin alınacağını, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi. Ve beklenen karar zamanı geldi...

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 3 316

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Tüm Türkiye Narin Güran cinayeti davasından çıkacak karara kilitlendi. Sanıklara son sözleri soruldu.

Salim Güran: Yeğenimi ben öldürmedim.
Nevzat Bahtiyar: Narin'i ben öldürmedim
Anne Yüksel Güran: Kızımın katili ben değilim.
Enes Güran: Ben suçsuzum.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 4 416

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 5 516

300 kişilik büyük salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile Diyarbakır Barosu yönetimi, avukatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatları katıldı. Emniyet Müdürlüğü, adliye binası çevresinde, giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alırken, polis, adliye çevresini bariyerlerle kapattı. Duruşmada mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 6 616

3 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS NEVZAT BAHTIYAR'A İSE 4,5 YIL CEZASI VERİLDİ

Mütalaanın ardından sanık avukatları son savunmalarını yaparak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, daha sonra, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a son kez söz verdi. Anne, Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran, mütalaayı kabul etmediklerini ve Narin'i öldürmediklerini savunarak beraatlarını istedi. Sanık Nevzat Bahtiyar ise, bir önceki savunmasını tekrarladı taşıma cezası neyse cezaya razı olduğunu söyledi. Kararı okuyan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar, TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle anne Yüksel Güran'ın, ağabey Enes Güran'ın, amca Salim Güran'a ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığına karar verildiğini belirtti.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 7 716

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

DAVA GERGİN BAŞLADI

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü gününe girilen Narin Güran duruşması gergin başladı. Eski Baro Başkanı Nahit Eren, söz alarak Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'a 'duruşma salonunda yargılama usullerine bazen riayet edilmediği zaman müdahale etmiyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı Dündar, "Ben burda PKK, FETO ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 8 816

"BU MAHKEME ACİZ DEĞİLDİR"

Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız. Benim duruşma salonunda dün attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Bu mahkeme aciz değildir. Ancak başından beri adil bir yargılama olsun diye uğraştık.

Ben o hür mahkemeye burada da devam ediyorum. İyi niyetim suiistimal edilirse duruşma salonunu boşaltacağım. Var bizim de bir bildiğimiz" ifadelerini kullandı.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 9 916

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yaptı.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 10 1016

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN SON SAVUNMA

Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunmasını yaptı. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, anne Güran'a suçunu ve cezasını yüzüne okudu.

Ardından anne Yüksel Güran, savunmasında şunları söyledi: "Ben evladımı kaybettim kimse bana Yüksel başın sağolsun demedi. Sadece ilk gün gelirken bir izleyici anne mahkeme salonunda bana 'Yüksel başın sağolsun' diyince dünyalar benim oldu. Biz Arif ile evlendiğimiz zaman ilk gece söz verdik, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz diye. Narin'in kaybıyla ilgili o gün hiç bir kabahat işlemedik. Beni hep suçladılar. Neredeyse 17 yıl önce kaybettiğim özürlü kızım için bile beni suçlayacaktır. Bana sorguda 'sen neden rahminden ameliyat oldun. Bende kadın hastalığıdır, o nedenle ameliyat oldum. Bana, 'Gece gündüz ilişki mi yaşadın, rahim sarkması var' diye ağır sözler kullandılar. Bu zalimce bir sorguydu. "Neden babasını kaybolduğunda aramadın' dediler, ben babası Narin'in kaybolduğunu öğrenirse kendini kaybederdi o nedenle aramadım."

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 11 1116

"ONUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"

Narin, kuran kursuna gittikten sonra bir daha kızını görmediğini belirten anne Yüksel Güran, "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederimki onun kökünü kazıyacağım. Salim, neden Nevzat'ı arasın tüm Tavşantepe bizimdir istediğimiz yere gideriz. Bu nedenle Salim, Nevzat'ı neden arasın 'gel yengemle ilişki yaşadık' desin. Namusumuzu ortaya attı. Kendini o kadar zavallı etti ki, devlet şuan onu koruyor. Yalan söylüyor. Ben kızımı 4 aydır vahşi bir şekilde kaybettim.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 12 1216

Ben Narin'i 9 ay karnımda taşıdım, nasıl ona kıyarım. Cezaevine girdiğimde 'kaç çocuğun var' dediler. Ben ağladım bana bunu söylemeyin dedim. Ama mecbur olduğum için 2 ölü, 3 sağ çocuğum var dedim. Bana koğuşta bir tek ezan sesi geliyor ve şöyle dua ediyorum; Rabbim sen biliyorsun bize haksızlık yapıldı. Bana, bize bunları yapan Nevzat'ında karısı Hazal'ı da buraya girsin. Ben dört duvar arasında bu şekilde dua ediyorum. Benim maceram Yusuf Peygamberin macerasına benziyor. Kaynım benim kardeşimdir, birlikte büyüdük, nasıl böyle bişey olabilir" ifadelerini kulland

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 13 1316

"NARİN EVE GELMEDİ"

"Narin o gece eve gelmedi. Size yemin ederim, eve gelmedi. Camiye gitti ve bir daha görmedim. O gün ne oldu? Diyorlar ki Salim ve Yüksel öldürdü, Enes de oradaydı. O zaman neden Nevzat arıyor? Niye Salim, 'Kardeşimin karısıyla yatmışım,' diyecek? Salim, seni 5 dakikada nasıl ikna etti? Sen o kadar korkak mısın?"

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 14 1416

ANNE GÜRAN'IN HAKİME SON SÖZÜ "HÜKÜM SENDEDİR"

Anne Yüksel Güran: "Sen sadece Narin'in katili değil, tüm Gürkanların katilisin. Sen Narin'in mezarını görmeme izin vermedin. Bana ceza verilse de, ben Rabbime inanıyorum, bir gün cezaevinden çıkacağım" dedi. Başkan son olarak suçlamaları kabul etmiyorsun diye sordu. Anne Yüksel Güran, "Hüküm sendedir" diye son sözünü söyledi.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 15 1516

"SOSYAL MEDYADA DELİLLER KÜÇÜMSENDİ"

Tutuklu sanık Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına karşı savunma yaptı. Av. Demiroğlu, "Sosyal medyada bazı deliller küçümsenince üzüldük. Deliller ortaya çıktıkça, gerçeğin ortaya çıkması ve yanlışmış olmayı hazmedemeyenler var. Masumiyet karinesi çiğnendi, bazı yayınlarla mahkemenize talimat verilmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı.

Narin Güran Davası Sonuçlandı! Mahkeme Narin Güran'ı annesi, amcası ve abisinin öldürdüğüne karar verdi 16 1616
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